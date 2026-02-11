금감원-중기부-증권업계 간담회

[헤럴드경제=정윤희 기자] 금융감독원은 “혁신·벤처기업 등 미래 성장기업을 발굴하고 모험자본을 적극 공급하는 것이 증권사 본연의 역할”이라며 증권업계에 모험자본 공급 확대를 주문하고 나섰다.

금감원은 11일 중소벤처기업부와 함께 종합금융투자사업자(이하 종투사) 및 중소기업 특화 금융투자회사(이하 중기특화 증권사) 담당 임원 등을 대상으로 간담회를 개최하고 이 같이 요청했다.

이번 간담회는 지난해 11월 금감원과 중기부가 맺은 ‘모험자본 생태계 및 상생금융 활성화를 위한 업무협약(MOU)’에 따라 증권업계의 모험자본 공급 확대 방안 등을 논의하고 상호간 의견을 교환하기 위해 마련했다.

이 자리에서 중기부는 증권업계가 활용 가능한 벤처투자 제도를 안내했으며, 금감원은 업계 애로사항을 청취하고 적극적인 참여를 독려했다.

서재완 금감원 부원장보는 “종투사 및 중기특화 증권사는 여러 제도적 지원이 부여되는 만큼 위험인수 및 중개에 대한 높은 전문성을 발휘해 생산적 자금 공급의 선도적 투자자가 돼달라”고 요청했다.

그러면서 이날 간담회가 ‘진짜 성장’의 마중물이 될수 있도록 각 협회 등을 증심으로 긴밀한 소통 및 적극적인 지원을 당부하고, 지속가능한 투자를 위한 사후관리 등에도 힘써줄 것을 주문했다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 “생산적 금융이 적재적소에 공급될 수 있도록 모태펀드가 발굴·육성한 유망 벤처·스타트업 정보를 공유하는 등 벤처·금융 업계 상호 접점을 확대할 계획”이라며 금융권의 후속투자, 해외투자자 연결, 컨설팅 등 연계 지원을 요청했다.

이어 “종투사의 모험자본이 혁신 벤처·스타트업에 보다 공급될 수 있도록 민간 벤처모펀드 조성, 모태펀드 공동 출자 등을 지원할 계획”이라며 증권업계의 적극적인 참여를 요청했다.

증권사는 생산적 금융 확대 정책에 적극적으로 참여하기 위해 중소·벤처기업에 대한 투자를 확대해 기업 성장에 필요한 자금을 충분히 공급할 수 있도록 지원할 계획이다.

발행어음 및 IMA 업무를 수행하는 7개 종투사는 향후 3년간 약 20조원 이상의 모험자본을 공급할 계획이며, 생산적 금융으로의 전환을 위해 최선을 다할 것이라고 화답했다.

또, 중기특화 증권사는 벤처캐피탈, 신기술사업투자조합 등 다양한 투자기구를 통해 중소·벤처기업을 지원할 예정이며, 중기부 모태펀드 출자사업에 전용리그를 신설을 건의했다.

금감원과 중기부는 생산적 금융 생태계 구축 등 가시적인 성과를 도출하기 위해 적극적인 협업 및 과감한 지원 등을 속도감 있게 추진할 방침이다. 또, 이달 중 자산운용사 대상 간담회를 추가 개최하는 등 모험자본 공급 확대를 위한 현장 소통을 이어가기로 했다.