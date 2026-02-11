경찰 의료용 마약류 불법 유통·시술한 일당 검거 흰 가운 입고 의사인척 마약류 불법 시술 ‘필로폰 투약 이력’ 조직폭력배 주도 유통

[헤럴드경제=김아린 기자] 마약류 의약품을 해외에 수출하는 것처럼 꾸며 국내에 유통해 온 일당이 경찰에 붙잡혔다.

11일 서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대는 ‘제2의 프로포폴’이라고 불리는 전신마취제 ‘에토미데이트(Etomidate)’를 불법 유통·투약한 의약품 도매상과 조직폭력배, 유흥업소 종사자 등 17명을 검거하고 이중 10명을 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 의약품 도매 업체 대표 2명은 지난 2024년 10월부터 지난해 6월까지 9개월간 에토미데이트 3160 상자(앰플 3만1600개)를 상자당 10~25만원에 조직폭력배 등에게 판매해 4억여원의 불법 수익을 취득했다.

도매상 대표는 수사 당국의 추적을 피하고자 제약사에서 조달한 에토미데이트를 베트남 등지로 수출한 것처럼 위장했다. 에토미데이트에 부착된 바코드 등 고유 정보를 제거하고 현금으로만 거래하는 치밀함도 보였다.

의약품 취급 무자격자인 조직폭력배 3명은 도매 업체로부터 공급받은 에토미데이트를 불법시술소에 상자당 30~35만원에 재판매했다. 이들 중 1명은 합성 마약인 필로폰을 투약한 혐의도 적발됐다.

피부과 의원과 유사한 형태의 불법시술소를 운영하는 시술자 12명은 조직폭력배로 구성된 유통업자에게서 구한 에토미데이트를 총 44명에게 투약했다. 이들은 강남 중심가에 피부과 의원과 유사한 간판을 내건 시술소를 차리고 흰 가운을 입고 영업하며 의사 행세를 했다. ‘에토미데이트는 마약류가 아니라서 중하게 처벌받지 않는다’며 공범들을 모집해 간호조무사 등까지 고용했다.

시술소의 주요 고객은 수면 장애를 겪는 유흥업소 종사자들이었다. 해외 메신저를 통해 예약제로 운영하고 차명 계좌로 시술비를 받았다. 투약자들의 주거지를 방문해 출장 시술하기도 했다.

이날 경찰이 경찰이 공개한 영상에는 응급 의료 시설이 갖춰지지 않은 시술소에서 에토미데이트를 시술받은 투약자가 바닥에 쓰러지거나 구토하는 등 이상반응을 겪는 상황이 담겨 있었다. 시술소에서 19시간 동안 머물며 에토미데이트 앰플 50여개를 연속 투약받는 등 심각한 약물 오남용 사례도 적발됐다.

도매상과 조직폭력배 등 유통책은 전원 40대 남성이었다. 투약자들은 주로 20·30대 연령대로 남성 14명, 여성 30명이었다.

경찰은 이들에게 약사법 위반 등 혐의를 적용했다. 에토미데이트는 오는 2월 13일부터 마약류로 지정돼 관리된다. 이에 따라 에토미데이트 소지와 투약을 비롯한 매수 등은 5년 이하 징역, 5000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

경찰, 지난 3년간 ‘의약품 오남용’ 수사하며 213명 검거·61억6700만원 범죄 수익 환수

경찰은 의료용 마약류 오남용 의료기관에 대한 단속을 이어오던 중 지난해 1월 ‘피부과 의원과 같은 외관을 갖추고 에토미데이트를 불법 투약해주는 시술소가 있다’는 첩보를 입수해 수사에 착수했다.

서울청 광역수사단 마약범죄수사대는 지난 2023년 1월부터 현재까지 의료 관계자 35명을 포함한 213명을 붙잡고 이들이 낸 61억6700만원에 달하는 범죄 수익을 환수했다. 이 과정에서 에토미데이트 마약류 전환 등 제도 개선 성과도 있었다.

그간 마약류 관리 주무부처인 식품의약품안전처는 의존성에 대한 자료가 부족하다는 이유로 에토미데이트를 마약류로 지정하지 않았다. 하지만 경찰은 ‘에토미데이트 투약을 멈출 수 없었다’는 등 의존이 생겼다는 투약자의 진술을 확보하고 마약류 지정을 요청했다. 이에 보건 당국은 에토미데이트의 마약류로 전환하기로 했다.

경찰은 “앞으로도 전문화된 마약 범죄 수사팀을 가동해 의료용 마약류 등 의약물 남용 범죄에 대해 강도 높은 단속을 이어갈 방침”이라고 밝혔다.