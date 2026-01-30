[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 송도 글로벌타운 3단계 사업에 대한 인허가가 마무리 단계에 들어섰다.

인천글로벌시티(IGCD)는 30일 주택건설사업계획승인 신청서를 인천경제자유구역청에 제출했다고 밝혔다.

그동안 경관, 교통, 건축 심의를 완료한 송도 글로벌타운 3단계 사업은 송도국제도시에서 우수한 외부 전망과 편리한 생활권을 갖추어 가고 있는 11공구에서 독보적인 특화 단지로 계획됐다.

이번에 최종 단계인 주택건설사업승인을 신청함에 따라 IGCD의 송도 글로벌타운 3단계 사업은 탄력을 받게 됐다.

IGCD는 주택건설사업승인을 2월 말 완료 목표로 추진하고 있다.

시공사 선정은 입찰에 참여한 현대건설, GS건설, 현대산업개발, 포스코이앤씨 등 4개 업체의 수행계획 제안서 및 심사를 2월 말 실시하고 3월 초 업체를 선정할 예정이다.

송도 글로벌타운 3단계는 지하2층에서 25층, 35층, 44층까지 총 14개동, 1700세대의 대단지 아파트를 신축해 공급한다.

5월 초에는 모델하우스 오픈을 통해 송도의 지역여건과 특징, 창의성이 구현된 송도 글로벌타운 대단지를 시장에 선보일 예정이다.