25일 만수대창작사 방문…“우리 군대만의 절대 힘”

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장이 러시아 파병군 추모기념관에 설치될 조각상 제작 사업을 직접 지도하며 군의 내부결속을 다졌다.

김 위원장은 러시아·우크라이나 전쟁 파병군 추모 시설인 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’에 설치할 조각상 사업을 25일 현지 지도했다고 26일 노동신문이 보도했다.

김 위원장은 만수대창작사를 방문해 해외군사작전 전투위훈기념관에 건립하고 설치할 조각창작사업을 지도했다. 만수대창작사는 북한 최고의 미술창작단체다.

김 위원장은 “해외군사작전 전투위훈기념관을 조선의 훌륭한 아들들, 명예의 수호자들의 전설적인 공훈과 빛나는 삶을 길이 전하는 만년대계의 창조물로 일떠세우려는 우리 당의 의도에 맞게 전반적인 조각창작 사업이 기념비적 가치와 상징성을 최상의 수준에서 보장하는 원칙에서 진행되고 있는 데 대하여 만족을 표시했다”고 말했다.

이어 “1950년대 조국방위전(6·25전쟁)에서 배출된 영웅들의 동상이 많이 건립되였는데 오늘은 어디서나 볼 수 있는 이 나라의 평범한 병사들의 초상이 조선인민군 특유의 정치사상적 강대성을 체현하고 명예의 단상 우에, 존엄의 대돌 우에 거연히 서있다”고 강조했다.

아울러 “이것은 단순한 계승만이 아닌 우리 위업의 승리를 증견하는 고귀한 현실이라고, 전승세대의 특출한 영웅성이 전군의 대중적영웅주의로 승화된 여기에 우리 당의 장구한 정치사상강군건설사의 긍지높은 총화가 있다고 말씀하시였다”고 덧붙였다.

김 위원장은 “우리 군대는 시대 앞에 정신력의 강자는 백전필승한다는 힘의 법칙, 불변한 철리를 증명해보였다”며 “이것은 이 세상 어느 나라의 군대도 가질수 없는 오직 우리 군대만의 절대의 힘”이라고 했다.

공개된 신문 사진을 살펴보면 조각상들은 완전 무장한 군인이나 전투 현장의 군인 모습을 형상화했으며 동상 크기는 일반인보다 2~3배 가량 크게 제작됐다.

김 위원장은 파병군에 대한 대대적인 추모와 예우 사업을 추진해 왔다. 내부 결속과 충성을 유도하려는 의도로 보인다.

김 위원장은 지난 5일에도 딸 주애와 함께 전투위훈기념관 건설현장을 방문해 직접 지게차를 몰고 식수를 심는 등 기념관 건설 사업에 각별한 공을 들이고 있다.

김 위원장은 지난해 8월 진행된 파병 장병에 대한 국가 표창 수여식에서 평양시 대성구역에 유족들을 위한 ‘새별거리’ 조성 계획을 공개하고, 같은 해 10월 전투위훈기념관 착공식에 직접 참석했다.