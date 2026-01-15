“수사·기소 분리, 거스를 수 없는 대원칙”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 15일 “국회는 오늘 본회의에서 2차 종합특검법을 처리(상정)한다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “내란과 국정농단의 진상은 아직도 완전히 밝혀지지 않았다”며 이같이 강조했다.

그는 “김건희 일당의 관저 공사 특혜, 국민의힘 전당대회 개입 증거가 속속 드러나고 있고 순직 해병 사건의 임성근(전 해병대 1사단장) 구명 로비 의혹도 규명하지 못했다”며 “2차 종합특검으로 하루빨리 내란과 국정 농단의 진실을 한 점 의혹도 없이 파헤쳐야 한다”고 말했다.

이어 “(국민의힘은) 거짓 사과로 국민을 기만하고 오늘 또 2차 특검법을 막기 위한 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 예고하고 있다”며 “내일 (필리버스터) 종결 표결을 통해 2차 특검법을 처리하고 이 무의미한 방탄의 시간을 끝내겠다”고 덧붙였다.

한 원내대표는 공소청·중대범죄수사청 설치법 정부안을 둘러싼 논란에 대해 “검찰개혁의 후퇴는 이재명 정부와 민주당에 없다”고 말했다.

이어 그는 “수사와 기소의 완전 분리라는 당·정·청 철학은 검찰 권력을 국민께 돌려드리기 위한 거스를 수 없는 대원칙”이라며 “정청래 대표께서 어제 특별 지시한 대로 국민과 함께하는 공청회를 통해 국민 눈높이에서 검찰개혁을 완수하겠다”고 덧붙였다.