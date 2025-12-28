스테이블코인 10개 중 9개 매매용 나머지 1개 실결제 시장 잠재력 주목 비자·마스터 탑재 및 ‘이더파이 캐시’ 등장 ‘금융 주권’ 원화스테이블코인 필요성 제기

[헤럴드경제=유동현·경예은 기자] 디지털자산은 더 이상 단순한 시세 차익용 투자 수단이 아니다. 보유한 비트코인, 이더리움 등 자산으로 결제는 물론 이자 및 신용 창출도 가능하다. 변동성이 커 실생활 사용에 적합하지 않다는 시선이 있지만 디지털자산은 이미 금융으로 스며들고 있다.

스테이블코인은 디지털자산을 금융으로 유입시킨 일등 공신이다. 국경과 시간 제약 없이 이동해 기존 금융 문법을 허물면서다. 기존 결제·송금 시 발급사에 0.5~2%, 카드 네트워크 단계에서 0.1~0.3%, 매입사에 0.2~0.5% 가량의 수수료가 붙는다. 스테이블코인은 이 같은 중개 과정을 없애고 원하는 곳으로 직접 송금이 가능하다. 대신 네트워크 거래 비용인 ‘가스비’(통상 1달러 미만)만 소요된다. 평균 10초가량 만에 처리돼 기존 정산 시 1~5일 가량 소요되는 지연도 없앤다.

현재 스테이블코인 10개 중 9개는 다른 디지털 자산 매매 시 사용되는 ‘페어링’(Pairing) 용도다. 국내에서는 원화로 디지털 자산을 사용하는 매매 방식이 일반적이지만 해외에서는 테더(USDT)나 유에스디코인(USDC) 등 스테이블코인으로 비트코인, 이더리움 등을 사는 게 일반적이다. 법정화폐를 스테이블코인으로 환전해 다른 디지털 자산을 사는 데 대부분 사용되는 셈이다.

나머지 1개 용도는 디지털 자산 간 변환(온·오프 램핑, on·off ramping), 실생활 및 토큰화 실물자산(RWA) 등 결제용이다. 스테이블코인의 잠재력은 이처럼 아직 규모가 미비한 실결제 시장이다. 법정화폐에 1대1로 고정시켜 가치 안전성을 담보하기 때문에 화폐의 형태를 디지털로 바꾼 ‘금융 인프라’가 될 가능성이 높다. 국제통화기금(IMF)은 “스테이블코인이 단순 디지털자산 거래 매개체를 넘어, 변동성이 큰 디지털 자산과 법정화폐 사이의 가교 역할을 하며 국경 간 결제 수단으로 확장되고 있다”고 분석했다.

전통 금융은 스테이블코인을 포용하고 있다. 이미 비자(VISA)·마스터(MASTER) 등 글로벌 카드사는 스테이블코인을 자사 결제망에 올려 결제되도록 서비스하고 있다. 카드망에 탑승한 디지털자산은 스테이블코인 뿐만이 아니다. 이더리움을 기반으로 실결제 가능한 ‘이더파이 캐시(EtherFi Cash)’ 카드도 사용되고 있다. 이 카드의 특징은 담보로 맡긴 이더리움을 통해 창출한 이자로도 결제된다는 점이다. 기존 금융에서 보기 어려운 신용 구조를 만들었다.

디지털자산은 이처럼 색다른 금융 실험이 가능하다. 이는 디지털자산이 갖는 독특한 생태계에서 비롯된다. 디지털자산이 움직이는 블록체인 네트워크에는 ‘스테이킹’(staking·블록체인 네트워크 지원)이 필요하다. 스테이킹은 디지털자산을 블록체인 검증에 기여하도록 한 뒤 보상(이자)를 받는 장치다. 스테이킹은 한 번에 끝나지 않고 디파이(DeFi·탈중앙 금융)상 다른 프로토콜에 예치해 추가 보상을 얻는 ‘리스테이킹(Restaking)이 가능하다. 이더파이 캐시는 리스테이킹을 통해 복리 효과를 누려 이자를 확보한 뒤 이를 통해 결제하도록 설계됐다.

디지털자산은 궁극적으로 실물자산토큰화(RWA)를 향해가고 있다. RWA는 유무형의 자산을 모두 블록체인에 올려 원하는 지분만큼 거래되고 투명하게 기록되는 ‘잠들지 않는 시장’이다. JP모건․블랙록 등 글로벌 굴지 금융기관들은 안전자산인 국채와 머니마켓펀드(MMF)를 시작으로 토큰화 작업에 들어갔다. 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)는 “토큰화는 투자의 민주화이며 모든 자산군은 토큰화 될 것이다”고 평가한다.

세계가 디지털 금융 실험에 나섰지만, 한국은 아직 스테이블코인 발행 기준도 마련하지 못했다. 시장에서는 원화 스테이블코인 발행이 늦어질수록 해외에 금융 인프라를 잠식당할 거란 위기감이 크다. 숏폼 영상 챌린지 플랫폼 메타네이션의 이광태 대표는 헤럴드 글로벌 비즈 포럼에서 “일본, 인도네시아, 호주 등 각기 다른 국가 출신의 참가자가 저희 챌린지 1~3위에 당첨되면서 지급 방식을 고민하다 USDT로 지급했다”며 원화 스테이블코인 부재로 인한 아쉬움을 전했다. 규제 공백 시기를 틈타 달러 스테이블코인은 이미 국내 시장에 스며들고 있다.

이종섭 서울대 경영학과 교수는 “결국 원화스테이블코인이 K-RWA(한국형 실물자산토큰화) 시장이라고 하는 토큰증권 시장을 통해 플랫폼으로 진화될 수 있는 계기를 만들어야 한다”며 “콘텐츠, IP(지식재산권), 비정형 자산뿐 아니라 주식, 채권, 부동산 등 통합된 플랫폼을 구축해야 한다”고 강조했다.