“새해 벽두에 통일교·2차종합특검 통과시켜야” “민주당 특검법안 오늘 중 발의…제3자 추천” ‘자사주 소각 의무화’ 3차 상법 “내년 1월 처리 예상”

[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 2026년 가장 먼저 처리할 법안으로 2차종합특검을 꼽았다.

정 대표는 26일 국회에서 진행한 취임 후 첫 공식 기자회견에서 관련 질문에 “새해 1호 법안은 2차종합추가특검이 돼야 한다”며 이같이 말했다. 정 대표는 “원래는 물리적으로 가능하다면 올해 안에 2차종합특검, 통일교특검을 하고 싶었다. 여러 가지 상황상 내년 새해 벽두에 두 특검법을 통과시켜야 할 것 같다”고 설명했다.

이어 정 대표는 “민주당의 통일교 특검법안을 오늘 중으로 발의하도록 하겠다”고 밝혔다. 민주당이 통일교특검을 전격 수용하면서 여야는 특검 수사 범위와 추천 방식 등을 놓고 협상을 이어가고 있다. 국민의힘과 개혁신당, 조국혁신당이 각각 통일교특검법안을 발의한 상황이다.

특검 추천 방식에 대해 정 대표는 “진짜로 중립적인, 국민이 신뢰할 만한 제3자 기관에서 추천하도록 하겠다”고 말했다. 민주당은 여야가 특검을 1명씩 추천하는 방식을 주장해 왔는데, 야권의 ‘제3자 추천’을 수용 방침을 공식화한 것이다.

국민의힘·개혁신당은 법원행정처가 특검 후보자 2명을 추천하면 대통령이 이 중 1명을 임명하는 안을 공동발의했다. 그러나 국민의힘은 이후 개혁신당과 조국혁신당이 추천하는 안을 민주당에 제시한 것으로 알려졌다. 조국혁신당도 자당이 제안한 후보자를 추천하는 방식을 내세웠다. 민주당은 헌법재판소나 대한변호사협회(변협), 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 등을 제3자 추천 주체로 검토하고 있다.

경찰 수사를 지켜보자는 입장을 뒤바꿔 통일교특검을 받아들인 배경을 묻자 정 대표는 “국민을 이기는 정권은 없다. 국민, 또 민주당 당원의 ‘통일교 특검을 해라, 민주당이 못 할 게 없지 않으냐’냔 생각에 동의했다”며 “통일교특검을 통해 명명백백하게 진실 밝혀내겠다는 생각을 갖게 됐다”고 설명했다.

그러면서도 “민주당이 일부 연루됐다는 의혹이 보도되고 있으나 개인 차원과 당의 조직이 연루돼 있다는 건 차원을 달리하는 문제”라며 통일교 유착 의혹이 민주당 전체로 번질 가능성에 선을 그었다.

한편, 민주당은 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 상법 3차 개정안을 내년 1월께 처리하겠다는 방침이다. 이날 기자회견에서 한정애 정책위 의장은 “자사주 소각과 관련한 법안이 발의됐다”라며 “연내에라도 국회 법제사법위원회 내의 논의가 진행되면 좋겠다고 요청하는 상태다. 일단 내년 1월 국회에서 처리할 수 있지 않을까 예상한다”고 설명했다.