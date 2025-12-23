[헤럴드경제=김성훈 기자] 대만 타이베이에서 14명의 사상자를 낸 흉기 난동 사건의 용의자 부모가 무릎 꿇고 사죄했다.

23일(현지시간) AFP통신에 따르면 흉기 난동 용의자 장원(27)의 부모는 이날 타이베이의 법의학 검사·부검 센터 앞에 모자와 마스크를 쓴 채 모습을 드러냈다.

이들은 나란히 무릎을 꿇은 뒤 허리를 굽히며 “모든 분께 사과드린다. 정말 죄송하다”면서 “수사에 전적으로 협조하겠다”고 밝혔다.

이들의 모습은 현지 방송사 카메라를 통해 생중계됐다.

다만 이들은 아들이 자신들이 준 돈으로 흉기를 구입했을 가능성이나 피해자들에게 배상할 의사가 있는지에 관해서는 답을 피했다.

장원(27)은 지난 19일 타이베이 중앙역 지하통로에서 연막탄을 터트리고 무차별적으로 흉기를 휘둘렀다. 이어 인근 중산역으로 이동해 쇼핑가에서 연막탄을 던지고 또다시 흉기를 휘둘렀다. 그의 범행에 3명이 사망하고 11명이 다쳤다.

장원은 경찰의 추적을 받다 건물 옥상에서 뛰어내려 사망했다.

경찰 조사 결과, 장원은 올해 중반부터 상세한 범죄 계획서를 준비하고 중산 일대를 사전 답사까지 한 것으로 드러났다. 그의 아이패드에서는 ‘무차별 살인’을 검색한 기록이 발견되기도 했다.

경찰은 장원이 단독으로 범행한 것으로 보고 있으며, 현재로선 테러 가능성은 배제했다.

그는 과거 경비·보안 업무를 한 적이 있으나 현재는 무직인 것으로 파악됐다. 또 올해 7월 병역 방해 처벌 조례 위반 혐의로 수배된 상태였다.