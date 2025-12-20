전남문화관광재단·남도정원협의체 순천만 대박 계기 늘어난 정원투어 개발

[헤럴드경제(해남)=함영훈 기자] 순천만 국가정원이 국제 박람회, 축제 등을 계기로 ‘한국관광의 별’에 등극한 것은 물론, 세계적인 명소가 되면서, 12월에도 따뜻한 남도에 민간정원들이 속속 늘어나고 있다.

해남에선 현산면 4레스트수목원, 계곡면 문가든, 삼산면 비원, 두륜산 녹차정원, 녹우당길의 고산오우가 정원, 송지면 땅끝 엄마의 정원, 산이면의 산이정원, 황산면의 해남에 살고싶다 등이 꾸준히 생겨 국내외 여행객들에게 또 하나의 힐링의 기회를 제공한다.

완도에선 감성짙은 소리를 내는 몽돌해변 정도리 구계등 옆 바하정원, 완도 도심의 완도타워 및 소정원, 요즘 크리스마스 마켓으로 떠들썩한 동물원 겸 청정농장인 아내의 정원 등이 있다.

최근 전남도와 전남문화관광재단은 민간 전문가들로 남도예술정원협의체를 만들어 적극적인 민간정원 지원와 마케팅에 나섰다.

지역공동체 중심의 관광 진흥⁃역량-네트워크를 육성,지원함으로써 자생력과 역량을 갖춘 민간 주도 관광협력 플랫폼 구축하고, 관광 소비 트렌드를 반영한 브랜드-콘텐츠-시스템 구축과 마케팅을 벌이도록 하겠다는 것이다.

협의체에는 10여 곳의 정원 주인들이 당연직으로 들어있고, 이한호 쥬스컴퍼니 대표가 남도예술정원 활성화 프로젝트 총괄단장을 맡고 있으며, 심원선 목포대 교수, 고재열 여행감독, 천소현 오히려 컴퍼니 대표, 장상기 지역다운레이블 대표, 이태겸 서울사이버대 교수, 박지민 코끼리협동조합 이사가 자문위원을 맡고 있다.

여행업계에서 이동열 삼인행 대표, 이의헌 사단법인 점프 대표, 김명수 트래블 마스터즈 대표 등이 시범여행에 참가했다. 정은주, 김도형, 김기쁨 여행작가는 남도예술정원 미학을 다양한 방식으로 국민들에게 전하고 있다.

남도예술정원협의체가 지향하는 목표는 해남·완도 일대를 정원 기반 체류형 관광지로 육성하고, 여행상품의 전면적 혹은 부분적으로 남도 정원을 포함시켜 국민 힐링 콘텐츠 확충 및 지역경제 활성화를 도모하는 것이다.

아울러, 소도시의 민간정원·예술공간·생활문화 자원을 연계한 ‘남도예술정원 관광모델’을 남도 전역으로 확대하는 것도 중요한 목표이다.

큰 챕터는 전남·경남 공동 남부권 공동진흥사업이고, 미들 챕터로는 소도시 여행권역 육성사업이 있으며, 그 세부 실천 사항 중 하나가 바로 남도 예술정원 활성화인 것이다.

각 정원들은 수목와 사람의 손길이 빚어낸 자연미학 감상, 사색 뿐만 아니라, 나만의 작은 정원 만들기(비원), 정원 인문학 강연(4est수목원, 문가든), 가든 공예 체험(바하정원), 지역 주민, 여행자와 함께 하는 크리스마스 마켓(아내의 정원) 등으로 콘텐츠를 확충하고 있다. 모든 정원들이 로컬식재료를 활용한 다과 등을 갖춘 예술적 휴게시설을 보유하고 있다.

남도예술정원협의체는 이번 시범운영 평가를 토대로 2026년 정식 프로그램 및 관광 상품화에 나설 예정이다. 정원 분위기를 가득 담은 정원 소품 크래프트 체험 등 정원내 콘텐츠 뿐 만 아니라, 정원간 이동 코스 사이에 의미있는 인문·자연·엔터테인먼트 여행지, 남도의 식재료를 할용한 미식 체험을 엮어 번듯한 여행 패키지를 구축하겠다는 것이다.

협의체에 따르면, 해남 비원은 산비탈 다랑이논의 장점을 살려 조성되었으며, 전남 민간정원 28호이며, 지난해 전남 예쁜정원 콘테스트 대상을 수상했다. 크로아티아의 세계자연유산 플리트비체 축소판 같은 돌산 언저리에서 실개천이 흘러내리고 정원 메인 산책로 앞 구룡폭포에 모이는 풍경이 한폭의 동양화를 연상케 한다.

해남 4est수목원은 숲(Forest)의 별(Star), 암석 (Stone), 이야기( Story), 배울거리(Study) 4가지 를 즐길수있는 전남사립수목원이다. 입구에는 따뜻한 남도 답게 여전히 꼿꼿한 기상을 뽐내는 팜파스 병정들의 사초원이 반기고, 사초원 주변 곳곳에 육각 그늘 벤치 등 예술적으로 만들어놓은 쉼터와 조형물들을 숨겨놓았다.

완도 일출공원 정상부근에 위치한 완도타워와 소정원은 외부에 설치된 경관조명으로 완도의 야경을 볼수 있는 완도의 랜드마크이다.

2025년 전라남도 예쁜정원 콘테스트 최우수상 을 수상한 바하정원은 명승3호인 정도리 구계등 의 풍광을 품고있다. 12월인데도 식물들이 싱싱한 자태를 뽐낸다. 구릉지에선 구계등 앞바다가 시원하게 보인다. 바하는 바로 바다와 하늘의 앞글자 조합니다. 이곳에서는 12월에 맞게 크리스마스 트리를 닮은 쿠션 만들기 체험을 진행하고 있었다.

2025년전라남도 예쁜정원 콘테스트 우수상을 수상한 완도 아내의 정원은 플로리스트인 아내를 위 해남편이 가꾸는 숲속 유럽형 정원이다. 동물원과 청정농원을 합친 느낌이다. 조랑말와 유럽 미니돼지 등 국내에서 만나기 힘든 동물들이 많이 산다. 현재 주민과 여행자가 어우러진 크리스마스 마켓이 한창이다. 주민들은 상생협력 차원에서 여행자에게 경품으로 선물할 물품을 기부하기도 했다.

해남흑석산을 조망할 수 있는 문가든은 2021년 전라남도 예쁜정원 콘테스트 최우수상을 수상하고 전남제18호 민간정원으로 등록되었다.

정원 투어 도중, 해남 백년가게인 소망식당, 로컬 식재료의 향년을 펼치는 완도어반와 해궁횟집, 만남의 광장 등에서 남도미식을 즐기고, 완도타워, 정도리 구계등 몽돌해변, 윤선도 유적 등을 곁들여 여행하면 금상첨화이겠다.