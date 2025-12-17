[헤럴드경제=함영훈 기자] 지구촌을 무대로 손님들에게 글로벌 콘텐츠를 접하게 하는 월드 OTA인데도 유난히도 한국에 대한 애정을 정책과 봉사로 실천하는 기업이 있다.

트립닷컴 임직원들이 올해에도 장애 영유아 거주 시설인 ‘디딤자리’를 찾아 기부금 증정 및 봉사활동을 진행했다.

트립닷컴의 기부 및 봉사 활동은 임직원이 적극적으로 참여해 지속적으로 이어지고 있다는 점에서 더욱 뜻깊다.

이번 기부금 역시 임직원들이 함께한 송년회 행사의 수익금이 포함됐다. 해당 행사는 동료들에게 고마운 마음을 전하는 카드를 구매하면 그 수익금의 일부를 기부하는 형태로 진행됐으며 임직원들의 큰 호응 속에 조성된 수익금의 절반이 이번 기부금 마련에 사용됐다.

디딤자리는 전달받은 기부금을 개인별 특정 장애를 앓고 있는 아이들에게 필요한 유아 전문 생활필수품을 구매하는 데 사용할 계획이다.

기부금 전달에 앞서 트립닷컴 임직원들은 아이들이 생활하는 숙소와 놀이 시설을 직접 청소하고, 학습 도구를 소독하는 등 부족한 일손을 도왔다. 특히 시설의 배려로 아이들과 직접 만나 놀이 활동도 함께하면서 따뜻한 시간을 더했다.

봉사활동에 참여한 이인후 트립닷컴 한국 레저사업부 사업개발 부장은 “그동안 동료들에게 직접 말로는 표현하기 어려웠던 고마움을 카드로 전하면서 좋은 일도 함께 할 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었다”라며 “아이들과 직접 만나 시간을 함께하니 나눔의 의미를 더 깊게 느낄 수 있었다”라고 말했다.

홍종민 트립닷컴 한국 지사장은 “디딤자리와 지속적으로 이어오고 있는 소중한 인연을 통해 임직원 모두가 나눔의 가치를 함께 키워가고 있다”며 “앞으로도 지속적으로 지역 사회를 돕는 다양한 활동을 전개해 나갈 것”이라고 강조했다.

짓다 디딤자리 원장 수녀는 “올해도 이어진 트립닷컴의 따뜻한 나눔 덕분에 아이들이 더욱 밝고 건강하게 생활할 수 있게 됐다”고 감사의 뜻을 표했다.

트립닷컴은 지난 2023년부터 디딤자리와 인연을 맺고 후원과 봉사 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 6월에도 사내 패밀리데이 행사에서 임직원들이 자발적으로 운영한 굿즈 스토어 수익금을 디딤자리에 후원하는 등 지속적으로 지역사회 나눔 활동에 동참하고 있다.