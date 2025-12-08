연료유 이송 작업중 병사·부사관 실수, 인적과실 함정 많은 부분 손상…세부손상 부위·피해규모 확인

[헤럴드경제=전현건 기자] 지난 7월 발생한 2600톤급 해군 상륙함 ‘향로봉함’ 화재는 보조기관실 근무자들이 작업절차와 안전수칙을 준수하지 않았기 때문으로 조사됐다.

해군은 이날 용산 국방부 기자실에서 가진 해군 상륙함(향로봉함) 화재사고 조사결과 발표에서 사고원인에 대해 이같이 설명했다.

향로봉함은 지난 7월 31일 오후 학군사관후보생 실습 지원 후 진해항으로 입항하던 중 보조기관실에 불이 나 부사관 1명이 화상을 입고 수십명이 연기흡입 등으로 치료받았다.

해군은 지난 8월부터 정승일 준장을 위원장으로 하는 사고조사위원회를 구성해 국립과학수사연구원, 경남경찰청, 남해해양경찰청 등 외부기관과 합동 현장감식, 승조원과 참고인 진술 등을 통해 화재원인을 심층조사 한 바 있다.

이번 화재는 특히 보조기관실 근무자들이 연료유 이송 작업 중 안전수칙을 제대로 지키지 않아 발생했다.

사고 이틀 전 기관부 병사 2명이 보조기관실에서 연료유 이송펌프와 연결된 샘플링 밸브를 열어 휴대용 연료통에 연료유를 받은 후 밸브를 잠그지 않았다. 연료유를 받았으면 밸브를 잠가야 했지만 이를 지키지 않은 것이다.

이런 상황에서 사고 당일 기관부 하사가 연료유 이송 작업을 마치는 과정에서 이송 펌프를 멈추지 않은 채 출구 쪽 밸브를 차단하자 연료유 계통 내에 과도한 압력이 형성됐다. 이에 따라 개방돼 있던 샘플링 밸브에 연결된 호스가 파열되면서 연료유가 에어로졸 형태로 뿜어져 나왔고, 분사된 연료유가 옆에 있는 발전기 고온부에 접촉하면서 폭발성 화재가 발생했다는 게 해군의 조사 결론이다.

또 연료유 이송시 정유기 사용이 지침이지만 이송 펌프를 사용했다. 정 위원장은 “향로봉함의 경우 장비(정유기)가 노후해 작업 시간이 짧은 이송 펌프를 같이 사용해왔다”고 밝혔다.

해군은 부사관 충원이 제대로 이뤄지지 않은 점도 사고의 원인 중 하나로 꼽았다. 향로봉함의 이상적인 편성은 원사 1명, 중사 1명, 하사 5명, 병 5명이지만 사고 당시 원사 1명, 상사 4명, 하사 1명, 병 5명이 근무하고 있었다고 한다. 정 위원장은 “하사들이 작업할 때 중사들이 현장에서 함께 호흡하며 알려줘야 하는데 (중사가 없다 보니) 미흡했다”고 말했다.

이번 사고로 연료유 이송 작업을 하던 하사 1명이 우측 팔 등에 3도 화상을 입어 국군수도병원에서 치료 중이며, 그 외 35명은 연기흡입 등으로 치료받았으나 현재는 건강에 이상이 없다. 해군은 화재 당시 제한된 여건에서도 관계자들이 신속한 판단과 조치를 했고 지원 부대와 기관도 적극적으로 협조해 인명피해를 최소화할 수 있었다고 밝혔다.

다만 만 하루가 지나 완전히 진화된 이유로는 장비 노후화와 친환경소화기 부족 등이 지목됐다. 소화기 부족에 대해서는 해군 수사단에 수사를 의뢰했다.

1997년 394억원을 들여 건조된 향로봉함은 사용 연한(30년)을 고려하면 4년 정도 더 쓸 수 있었지만, 함교와 기관조종실, 승조원 생활 구역 등 많은 부분이 손상돼 도태가 불가피할 전망이다.

해군 관계자는 “향로봉함의 선령은 26년으로 함정의 사용 연한인 30년을 고려하면 4년 정도 더 활용할 수 있었을 것”이라며 “이번 화재로 함정의 많은 부분이 손상돼 세부적인 손상 부위와 피해규모를 확인하고 있다”고 말했다.

이어 “올해 12월 말까지 정밀진단 예정이나, 현재까지 경제적 수리한계 판단 시 손상 장비의 복구에 드는 비용이 복구 후 활용가치보다 높아 도태가 불가피할 것으로 판단하고 있다”고 부연했다.