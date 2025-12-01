아태지역 등급 담당 이사단 방한 경제전망·재정·통상 전 분야 논의 “한국 등급 평가 결과는 내년 상반기 전망”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국제 신용평가사 피치(Fitch)가 이달 2~4일 사흘간 한국의 국가신용등급 평가를 위한 연례협의를 실시한다고 1일 기획재정부가 밝혔다.

이번 연례협의는 한국의 거시경제와 재정 여건 전반을 점검하고, 내년 상반기 발표될 국가신용등급 평가에 반영될 핵심 사항을 논의하는 자리다. 피치 협의단에는 제레미 주크, 사가리카 찬드라 아시아태평양 지역 국가신용등급 담당 이사 등이 포함됐다.

피치 연례협의단은 기재부를 비롯해 한국은행, 대외경제정책연구원(KIEP), 한국개발연구원(KDI) 등 주요 정부 부처와 연구기관, 민간 주요기관을 방문해 한국 경제 상황과 전망, 재정 운용 방향, 통상 등 대외경제 현안 등을 중심으로 협의를 진행할 예정이다. 구윤철 부총리 겸 기재부 장관과 피치 협의단은 4일 면담한다.

피치는 한국의 주요 기관과 연 1회 정기적으로 연례협의를 진행하며, 이를 바탕으로 국가신용등급을 평가하고 있다. 과거 사례를 고려할 때, 이번 협의를 토대로 한 신용등급 평가는 내년 상반기에 발표될 것으로 예상된다. 현재 한국의 국가신용등급은 피치 AA-(안정적), 무디스 Aa2(안정적), 스탠더드앤드푸어스(S&P) AA(안정적) 수준이다.