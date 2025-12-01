사망사고 발생 7곳 우선 점검…대리점 15곳 포함 전반적 건강권 조치 확인 “실태점검 결과 토대로 필요 시 다른 물류센터와 배송캠프로 점검 대상 확대”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 쿠팡 물류센터와 배송캠프를 대상으로 야간노동과 건강보호 조치에 대한 전면 실태점검에 착수한다. 최근 잇단 사망사고 이후 노동자의 기본적 건강권을 확보하기 위한 긴급 조치다.

고용노동부는 1일 “10일부터 쿠팡 물류센터(쿠팡풀필먼트서비스)와 배송캠프(쿠팡로지스틱스)에 대해 야간노동 및 건강보호 조치 실태를 집중 점검한다”고 밝혔다. 점검 범위는 야간 근로시간과 휴게시간 준수 여부는 물론, 건강진단 실시 여부, 휴게·안정공간의 적정성 등 전반적 건강권 보호 조치 전 분야를 포함한다.

이번 조치는 지난달 28일 김영훈 노동부 장관이 고양시 소재 쿠팡 물류센터를 불시에 방문한 자리에서 “즉시 현장 실태를 전면 점검하라”고 긴급 지시한 데 따른 것이다.

노동부는 최근 사망사고가 발생한 쿠팡 물류센터 4개소, 배송캠프 3개소를 우선 점검 대상에 포함했다. 더불어 쿠팡과 배송위탁계약을 체결한 배송대리점 15개소도 점검 범위에 넣어 야간노동 실태와 건강보호 체계를 집중적으로 확인하기로 했다. 현장에서 위험요인이나 개선사항이 확인되면 즉시 시정하도록 조치할 계획이다.

노동부 관계자는 “이번 실태점검 결과를 토대로 필요 시 다른 물류센터와 배송캠프로 점검 대상을 확대하는 방안도 검토할 예정”이라고 말했다.