한·미 AI 인프라 등에 집중 투자 손실 가능성 줄이고 수익은 고객 우선

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 손익차등형 공모펀드 ‘한국투자 한미넥스트혁신성장 펀드’를 단독 판매한다고 1일 밝혔다.

‘한국투자 한미넥스트혁신성장 펀드’는 글로벌 혁신 성장을 주도하고 있는 한국·미국 주식을 선별해 집중 투자한다. 미국 인공지능(AI) 인프라, 디지털 플랫폼, 첨단제조, 미래 금융, 한국 AI 인프라, 한국 신성장, 한국 정책수혜 등 7개의 하위 사모펀드에 재간접 투자하는 공모형 펀드로, 한국투자신탁운용이 펀드 운용을 맡는다.

이 펀드는 고객을 선순위로, 한국투자금융지주를 비롯한 계열사를 후순위로 하는 손익차등형 펀드다. 각 하위 펀드에서 손실이 발생하더라도 -15%까지는 후순위 투자자가 손실을 먼저 반영한다. 반대로 하위 펀드에서 이익이 발생하면 수익의 10%까지 선순위, 후순위 투자자가 85대15 비율로 수익배분 하고, 10%를 초과하는 이익부터 선순위와 후순위 투자자가 55대45 비율로 나눠 갖는다.

운용 기간은 3년이나, 만기 전 수익률이 15%에 도달하면 조기상환 한다. 최초 설정 후 1년 내 상환조건에 도달할 경우는 최소 보유기간 1년이 지난 시점부터 조기 상환 가능하며, 1년 이후 상환조건 도달 시에는 해당 시점부터 15영업일이 경과한 후 상환된다.

양원택 한국투자증권 투자상품본부장은 “AI산업을 비롯한 성장주에 대한 주식시장의 기대감이 여전한 상황에서 손익차등형 구조의 상품을 통해 고객의 투자안정성을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 ”향후에도 고객 투자수익률 제고를 위한 다양한 상품을 계속 선보이겠다“고 말했다.

한편, 이번 상품의 모집 청약은 12월 11일까지이며 설정일은 12월 12일이다. 온라인 클래스도 가입 가능하다. 관련 자세한 사항은 한국투자증권 영업점과 홈페이지에서 확인할 수 있다.