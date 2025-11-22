한화 방산 3사·HD현대重·삼성重 올해 신용등급 줄상승 “우호적인 방산 업황, 수익 창출 지속될 듯” 인기 지속 K-방산 “공급 제한 조선 시장…수주 여건 앞으로도 양호” 자금 조달 유리해진 조선·방산, 공모채 기웃

[헤럴드경제=박혜원 기자] 국내 조선 및 방산 기업들이 올해 신용등급 ‘줄상향’에 성공했다. 신용평가사들은 조선 3사(HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업)에 130조원대 수주 잔고가 쌓인 데다 내년부터는 미국과의 협력 기회도 확대될 것으로 내다봤다. 방산 기업들 역시 전 세계 안보 불안이 계속되면서 수출 호조가 계속될 것이란 전망이다.

한기평, 한화 방산 3사 신용평가 동시 상향

22일 업계에 따르면 한국기업평가는 전날 한화 방산 3사인 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션의 무보증사채 및 기업신용등급(CP)을 모두 상향 조정했다. 기업별로 보면 한화에어로스페이스와 한화시스템은 AA-(긍정적)에서 AA(안정적)으로, 한화오션은 BBB+(긍정적)에서 A-(안정적)으로 조정됐다. 나이스신용평가도 같은날 한화에어로스페이스 신용등급을 AA(안정적)으로 올렸다.

특히 한화오션(대우조선해양 시절)은 조선업이 장기 불황에 빠져있던 2015년 CCC 등급까지도 추락했으나, 올해 들어 10년 만에 A등급으로 복귀하게 됐다.

삼성重은 10년 만에 A 등급 회복

미국 진출을 추진 중인 다른 조선사들의 신용도 올해 줄줄이 개선됐다. 나이스신용평가는 지난 19일 HD현대중공업 신용등급을 A+(안정적)에서 A+(긍정적)으로 상향 조정했다. 한국기업평가도 최근 신용등급을 A+(안정적)에서 A+(긍정적)으로 올렸다.

삼성중공업의 경우 지난 6월 한국기업평가와 나이스신용평가가 같은 날 신용등급을 BBB+(안정적)에서 A-(안정적)으로 올렸다.

조선·방산 모두 수출 호조 기대

한화의 경우 방산 3사 모두 업계 호황으로 수주잔고가 넉넉하게 쌓이고, 앞으로도 수익성이 계속될 것으로 분석됐다. 한국신용평가는 한화에어로스페이스와 한화시스템에 대해선 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 중동 지역 안보 불안이 계속되고 있는 점을 꼽한다. 한국신용평가는 보고서에서 “우호적인 방산 업황 하에서 수출 비중을 확대하며 안정적인 수익 창출이 지속될 것”이라며 “주요국의 국방비 지출이 수년째 증가하고 있다”고 설명했다.

또 한국신용평가는 국내 조선사들을 아울러 “미국의 해양 재건 정책이 본격화되는 과정에서 전략상선단 등 미국발 신조 발주로 국내 조선사들의 수요 기반이 확대될 가능성이 있다”며 “또한 국내외 조선사들의 잔고가 평균 3년치 가량으로 확충되며 공급이 제한되고 있어, 당분간 적정 선가 하에 양호한 수주 여건이 지속될 것”이라고 분석했다. 조선 3사의 올해 3분기 기준 수주잔고는 총 135조4439억원에 달한다.

이같은 양사 상황은 올해 국내 기업 대부분이 경기 침체로 신용등급까지 타격을 받은 것과는 대조되는 결과다. 나이스신용평가에 따르면 올해 9월 기준, 장기신용등급이 하향된 기업은 18곳에 달했다. 반면 상향된 곳은 10곳에 그쳤다. 신용위험이 높은 기업을 뜻하는 투기등급 기업들의 경우 하향은 7곳, 상향은 1곳뿐이었다.

“조선사들, 美 투자 앞두고 자금 조달 채비”

국내 조선 및 방산 기업들은 안정적인 신용등급을 발판 삼아 올해 대규모 투자를 위한 자금 확보를 잇따라 추진하고 있다. 조선사들 실적 반등이 신용등급에도 영향을 미치면서 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있게 됐기 때문이다. 삼성중공업은 지난 9월 1500억원 규모의 공모채를 발행하면서 10년 만에 공모채 시장에 복귀했다. 한화시스템은 지난 10월 모집액 2000억원에 대한 공모채 수요예측을 진행했는데, 8배에 달하는 1조5900억원의 수요가 몰렸다.

한화 방산 3사 및 HD현대중공업은 미국과의 조선업 협력의 핵심 기업으로 꼽힌다. 미국 해군 함정 건조 등을 위해 국내외에서 대규모 투자가 이뤄질 예정이다. 이들은 안정적인 신용등급을 수출 경쟁력도 확보할 수 있다는 입장이다. 조선업계 관계자는 “방산 수출 프로젝트를 추진할 때 재무안정성도 중점적으로 보기 때문에 수주 경쟁력을 제고하는 효과를 낼 것”이라고 말했다.