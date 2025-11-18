[헤럴드경제=김성훈 기자] 부산관광공사가 지난 4월 진행한 ‘가스트로 도모(부산 셰프의 날)’ 행사에 과도한 세금이 집행됐다는 지적이 나왔다.

부산시의회 행정문화위원회 국민의힘 김효정 의원은 17일 부산문화회관 행정사무 감사에서 “참가자가 60여명에 불과한 ‘가스트로 도모(부산 셰프의 날)’ 행사에 약 2억원의 예산을 집행했다”고 지적했다. 1인당 333만원에 달하는 금액이다.

해당 행사는 박형준 부산시장을 비롯한 미쉐린 셰프, 국내 미식과 식문화 분야의 저명인사 등 총 60여 명이 참석해 ‘미식도시 부산’ 실현을 위한 다양한 논의를 진행한 만찬 행사다. 총 3부로 나눠 진행됐으며, 미쉐린 명판 전달, 미식 콘퍼런스, 만찬 및 자유 교류 등의 프로그램이 진행됐다.

김 의원은 해당 행사가 미쉐린 식당을 중심으로 이뤄진 점을 지적하며 “소상공인을 외면한 채 일부 미쉐린 식당 등을 위한 잔치가 됐다”고 “이미 홍보 지원이 없어도 자생력을 갖춘 미쉐린 선정 식당 관계자를 불러 세금으로 축하하는 자리가 필요했는지 의문”이라고 말했다.

이어 “심지어 이 행사는 특정 업체와 수의계약으로 체결돼 사업자 선정의 공정성마저 의심된다”고도 지적했다.

김 의원은 “부산관광공사가 미쉐린 연계 사업 등에 8억원의 예산을 쏟아붓는 동안 돼지국밥·밀면 등 부산 로컬 푸드 활성화 사업 예산은 2000만 원짜리 가이드북 제작이 전부였다”며 “대다수 소상공인을 외면한 채 일부 미쉐린 식당과 해외 관계자를 위한 ‘그들만의 잔치’가 됐다”고 꼬집었다.