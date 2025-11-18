[헤럴드경제(충칭)=함영훈 기자] 인구 3200만명의 세계 최다 인구도시 충칭시 국제공항에 가면, ‘아재중경(我在重慶)’이라는 문구가 반긴다. “나 충칭에 왔어요”라는 뜻이다.

아재중경 환영문구를 지나 밖으로 나오면 노란택시들이 줄지어 서 있고, 가족과 함께 온 한국 아재는 “아 진짜 충칭에 왔구나”라고 느낀다. 노란택시는 충칭의 상징 중 하나이다.

이곳은 지리적으로는 양쯔강이 작은 하천을 모아 세력을 다 확장하는 출발점이다. 역사적으로는 조선시대 다음으로 불법시대를 제외하고 곧바로 이어지는 대한민국 정부의 헌법상 국통, 대한민국 임시정부의 마지막 청사가 있던 곳이다. 해방을 맞은 뒤, 뒷 수습까지 마무리한 곳이다.

충칭은 마라, 훠궈의 중심지이고, 사람들의 인심이 한국 시골 어르신과 비슷할 정도로 참 좋다. 우리의 푸바오가 사는 청두가 가깝다. 이런 충칭이 한국과 더 잘 지내보려고 구애의 손길을 내밀었다.

18일 한중교류 기관들에 따르면, 중국 충칭시 문화관광청은 최근 서울 프레지던트호텔에서 ‘웅장한 산수, 새로운 감성의 도시 충칭’ 관광설명회를 열고 한국 관광업계를 대상으로 관광자원을 소개했다.

충칭시 문화관광위원회와 완저우구 문화관광발전위원회가 공동 주최한 이날 행사에는 중국국가여유국과 주한 중국문화원, 한국 여행업계 관계자 등 20여명이 참석했다.

충칭시는 양쯔강 상류에 위치한 중국의 4대 직할시 가운데 하나로, 면적은 약 8만2천400㎢, 인구는 3천200만 명에 달하며 산과 강이 어우러진 독특한 지형과 도시 야경으로 ‘야경의 도시’ 또는 ‘온천의 도시’ 등으로도 불린다.

충칭은 우리나라와 많은 인연을 가진 곳이다. 우리가 오랫동안 ‘중경’(重慶)이라 부르던 도시로, 일제강점기 대한민국 임시정부가 중국 내 최대 규모로 자리 잡았던 곳이다.

홍콩영화 ‘중경삼림’(Chungking Express)의 중경과 같은 이름이지만, 영화의 배경은 홍콩 침사추이의 중경 빌딩(Chungking Mansions)일 뿐 관계가 없다.

완저우구는 충칭 동부의 경제·교통 중심지이자, 장강(양쯔강)·삼협 유역 관광의 주요 거점으로 알려져 있다.

이날 행사에서는 충칭의 대표 관광명소와 전통문화, 미식 등 다양한 콘텐츠를 담은 홍보 영상이 상영됐으며, 완저우구 관광 관계자는 삼협(三峽) 협곡과 양쯔강 문화가 어우러진 자연경관과 지역 미식 문화를 소개했다.

충칭시 관계자는 “충칭은 한국과의 교류 확대를 위해 직항 노선과 편리한 관광 인프라를 지속해서 확충하고 있다”면서 “충칭은 산과 강이 만들어내는 드라마틱한 풍경과 따뜻한 시민 정서가 공존하는 도시로, 한국 여행객에게 새로운 감동을 줄 것”이라고 밝혔다.

충칭에는 장강 옆 절벽에 있던 군사요새를 개조해 동양식 전각의 복한 엔터테인먼트 단지로 꾸민 충칭의 야경 명소 홍야동, 명청 시대 때 도자기 굽던 마을로 당시 거리와 건축물들이 남아 있는 충칭의 옛 마을 츠치커우, 최대 번화가 해방비 광장, 충칭과 장강삼협 지역의 역사와 문화, 자연에 관해 17만 점 이상 유물을 보유한 종합박물관인 삼협 박물관, 자이언트판다와 황금원숭이, 남중국호랑이 등 희귀동물을 포함해 1200종이 서식하는 동물원인 충칭 동물원이 최고의 가볼만한 곳으로 꼽힌다.

충칭은 최근 피지관광청-피지항공 공동주최 아시아 로드쇼를 유치해 아시아의 많은 여행사와 미디어의 관심을 집중적으로 받았다. 한국 예능에서 최근 들어 부쩍 많이 나오고 있다.