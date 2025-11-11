[헤럴드경제=함영훈 기자] 이스라엘관광청은 10일 오전 10시부터 오후 3시 반까지 서울 롯데호텔(소공동)에서 ‘교회 지도자를 위한 2025 이스라엘 성지세미나’를 개최했다고 밝혔다.

연례행사로 개최되어왔던 관광청 주최 교회 지도자를 위한 성지세미나는 불안했던 중동 정세와 갈등으로 인해 잠정적으로 중단되었다가 올해 다시 개최됐다.

‘희망찬 미래를 여는 이스라엘 성지순례의 길’이라는 주제로 열린 이번 행사는 이스라엘 성지순례를 기다려온 목회자와 교회 지도자들을 대상으로, 이스라엘의 현지 성지순례 관광지에 대한 정보와 새로워진 성지 소식을 전하고 추후 성지순례 준비를 돕기 위해 마련됐다.

3년 만에 개최된 행사에 참석하기 위해 전국 각지에서 170여 명의 목회자 및 교회 지도자들이 서울 롯데호텔에 모였으며, 8개의 이스라엘 성지순례 전문여행사들과 5개의 항공사(대한항공, LOT 폴란드항공, 에티오피아항공, 에티하드 항공, 우즈베키스탄 항공), 국내 기독교 단체 두 곳(원뉴맨패밀리, 인포원)이 함께 참여했다.

이스라엘관광청 한국사무소 조유나 소장의 개회사와 주한이스라엘대사관 라파엘 하르파즈 대사의 환영사로 시작된 행사는, 주제강의와 현재 이스라엘로 운항 중인 항공사들의 항공동향 발표, 세미나에 참석한 기독교 단체들의 활동 및 단체 소개에 대한 미니 스피치로 이어지며 한국 개신교와 이스라엘 간 교류와 협력의 장을 마련했다는 평을 받았다.

특별히 올해는 이스라엘정부관광부의 노가 쉐르 그레코(Noga Sher- Greco) 종교국장이 방한하여, 이스라엘의 현지 상황과 최신 성지 소식들을 공유했다.

예정된 종교행사 및 축제, 이스라엘로 운항 중인 항공노선 현황과 더불어, 새롭게 방문하면 좋을 장소들을 소개하며 한국과 이스라엘간의 신앙과 문화의 깊은 교류를 실현하는 협력 프로그램과 교류사업을 지속적으로 확대해가겠다는 의지를 밝혔다.

이어진 두 번째 강의에서 터치바이블 선교회 대표이자 한국 IFCJ 펠로우쉽 이사이신 김진산 목사는 ‘성경의 현장, 이스라엘에서 교회의 뿌리를 찾다‘라는 주제강의를 통해, 참석자들에게 말씀에 근거한 성지순례의 영적 의미에 관한 심도 깊은 통찰을 전했다.

행사장 외부에는 향후 교회별 이스라엘 성지순례 준비에 실질적인 도움을 드리고자 성지순례 전문여행사들의 상담 부스가 마련됐다. 부스에 방문한참석자들은 다양한 이스라엘 성지순례 여행상품 일정을 직접 비교하고 각 교회별 상황에 맞춘 성지순례에 관해 상담하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

조유나 소장은 “오랜 시간 이스라엘 성지순례를 기다려주신 한국 교회와 목회자분들께 이스라엘의 현지소식과 새로워진 성지순례를 전할 수 있어 기쁘다”며, “무너진 제단을 수보하는 마음으로 한국의 많은 교회들이 더욱 적극적으로 이스라엘 성지를 방문하여, 성지순례를 통해 양국 간의 더욱 견고한 협력의 길을 열어가길 원한다”고 말했다.

이스라엘관광청 서울사무소는 이스라엘 정부 관광부의 대표기관으로, 이스라엘의 다채로운 매력을 한국에 알리고 있다. 사무소는 이스라엘의 역사적, 문화적, 종교적 가치를 홍보하며, 성지의 감동과 지중해의 낭만이 어우러진 관광지 정보를 제공한다. 또한, 전통과 현대가 조화를 이루는 이스라엘의 아름다움과 매력을 전달하기 위해 다양한 마케팅 활동 및 홍보 계획을 추진하고 있다.