종로학원 고교학점제 관련 온라인 설문조사 고1 학생·학부모 75.5% 만족도 “좋지 않다” ‘과목선택권 충분했나’ 질문에 67% “아니다”

[헤럴드경제=안효정 기자] 올해 처음 시행된 고교학점제를 두고 학생과 학부모들의 불만이 들끓고 있다. 실제로 고교학점제를 경험한 고등학교 1학년 학생과 학부모 10명 중 7명은 고교학점제 폐지를 원하는 것으로 나타났다. 제도 만족도도 낮고 과목 선택권도 불충분하다는 등 부정적 응답이 다수 나왔다.

종로학원은 지난 6일 이러한 내용을 담은 고교학점제 관련 온라인 설문조사 결과를 공개했다. 조사는 지난달 21일부터 23일까지 고1 학생과 학부모 470명을 대상으로 진행됐다.

우선 응답자들은 ‘고교학점제가 어떻게 바뀌었으면 좋겠느냐’는 물음에 72.3%가 ‘폐지’라고 답했다. 이어 ▷축소(13.8%) ▷현행 유지(6.4%) ▷확대(5.3%) 등의 순으로 집계됐다.

학생들은 고교학점제 경험에 대한 만족도를 묻는 말에 75.5%가 ‘좋지 않다’고 답했다. ‘보통’은 20.2%, ‘좋다’는 4.3%에 그쳤다.

‘과목 선택권이 충분히 주어졌다고 생각하느냐’는 질문에는 ‘아니다’라는 응답 비율이 67%로 가장 높았다. 반면 ‘보통’은 19.1%, ‘그렇다’는 13.8%에 불과했다.

고교학점제가 앞으로의 진로와 적성 탐색·결정에 도움이 된다고 생각하는지를 묻는 항목에선 ‘아니다’란 답변이 76.6%로 집계됐다. ‘고교학점제가 학교 적응 및 교우 관계에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하느냐’는 문항에도 ‘부정적’이라고 답한 비율이 절반 가량(48.9%) 달했다.

‘고교학점제 과목을 선택할 때 가장 영향을 미치는 요소’에 대해 묻자 학생 대다수가 ‘대학별 대입 유·불리’(68.1%)라고 답했다. 그 뒤로는 ▷진로 및 적성(27.7%) ▷친구(2.1%) ▷선생님 조언(1.1%) 등의 순이었다.

고교학점제 관련 상담 경험을 물으니 ‘받은 적이 있다’고 응답한 비율은 56.4%였는데 이들 중 60.4%는 ‘학원 또는 컨설팅 업체(사교육)’ 도움을 받았다고 답했다. 교사의 도움을 받았다는 응답자는 26.4%였다.

‘학교 내신이 불리해진 경우 고교학점제가 내신 불이익을 만회할 수 있을 것으로 보는가’에는 ‘아니다’가 무려 83%를 차지했다.

종로학원은 “고교 1학년 종료 시점에서 내신 상위권은 대학 입시에 유리한 고교학점제 관련 일반·진로선택 과목에, 학교 내신이 불리한 학생들은 고교학점제보다는 수능 등에 집중할 것으로 예상된다”며 “현재 고교학점제 상황으로 볼 때 이 제도에 대한 집중도는 학교 내신 유불리 상황에 따라 매우 양극화할 것”이라고 전망했다.