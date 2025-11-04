군·공공·민간 함께 대드론산업 협력 생태계 강화 전문 세미나, 신기술 발표회, 장비 전시 등 선봬

[헤럴드경제=전현건 기자] 국내 최초로 대(對)드론 분야 특화 박람회가 오는 18일 개최된다.

4일 한국대드론산업협회에 따르면 ‘2025 대한민국 대드론박람회(KOREA C-UAS 2025)’가 오는 18일부터 20일까지 청주 오스코에서 개최한다.

전 세계적으로 드론에 의한 위협이 증가하고 방식도 고도화되고 있다.

이에 드론을 대응하기 위한 대드론 연구 개발도 활발해지고 기술 수요도 급증하고 있다.

이같은 상황에서 국내외 드론 대응 기술과 제품을 한자리에서 소개하며 국방, 공공, 민간의 교류와 협력을 통해 시장을 형성하고 발전적 생태계를 조성하기 위해 대드론 특화 박람회가 기획됐다.

이번 행사는 한국대드론산업협회가 주최하고 육군방공학교가 특별후원한다.

아울러 육군협회, 방위사업청, 육군본부, 육군 전력지원체계사업단, 경찰청, 한국원자력연구원, 경기창조경제혁신센터, 의정부시, 포천시, 김앤장 법률사무소 등도 후원으로 참여한다.

전시분야는 지휘통제, 탐지, 식별, 무력화로 구성돼 다양한 군사용, 민간용 대드론 장비와 기술을 선보인다.

대드론 분야 대형 컨퍼런스도 3일간 함께 열린다.

드론 위협에 대응하는 최신 기술과 정책, 전략을 논의하는 컨퍼런스로 국방, 공공안보, 사회 인프라 보호, 민간 보안 등 다층적인 주제를 가지고 각 분야 권위자와 실무자들이 모여 실질적인 대응과 미래 발전 방향을 공유한다.

육군교육사령부는 ‘차세대 탐지·식별 기술 동향’에 대해 발표하며 다중 센서 융합, 인공지능 기반 기술 등을 소개한다.

한화시스템, LIG넥스원, 위우너스, 니어스랩, 파블로항공, KDT(케이디티), 옵티머스 등 주요 대드론 기업들도 발표에 참여하여 새로운 솔루션을 소개한다.

실제 전장에서 얻은 경험을 공유하는 특별 세션도 마련돼 있다.

분쟁지역 전문취재기자로 알려진 김영미 PD 주관으로 우크라이나 현역 군을 초청해 드론에 대항하는 전술과 전략, 민간 드론을 활용한 대응 등을 들려준다. 발표뿐 아니라 현장에서 질의응답으로 진행하는 오픈 토크 형식의 대담회도 준비돼 있다.

특히 김앤장 법률사무소에서는‘K-대드론 산업 육성을 위한 법·제도적 기반 마련’을 주제로 국내 대드론 산업의 성장을 위해 제도가 어떻게 마련돼야 하는지에 대해 발표와 논의를 진행한다.

참가기업이 보유한 우수 기술과 제품을 소개하는 ‘신기술 발표회’도 함께 열린다.

한국대드론산업협회 관계자는 “이번 행사가 군, 공공기관, 민간기업이 함께 참여해 국내 대드론 산업의 협력 생태계를 강화하고, 국가 주요 인프라 보호와 공공안전 강화를 위한 실질적 논의의 장이 될 것이다”고 밝혔다.