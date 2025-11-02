[헤럴드경제(신안)=함영훈 기자] 세계적인 소금맛집이면서 일출·석양맛집, 뷰맛집인 태평염전에서 세계자연유산 ‘갯벌’과 인류의 문명을 이끌어온 ‘소금’을 소재로 한 예술 전시회가 개막됐다.

태평염전(대표 김상일)은 10월 31일 신안군 증도면 증동리 소금박물관에서, 태평염전의 ‘소금같은,예술’ 아트 프로젝트의 일환으로, 전희경-박희자 작가의 2인전 ‘개펄의 속삭임(Whispers of the Mud)’ 개막식을 갖고 본격적인 관람객 환대에 나섰다.

전시는 오는 12월 4일까지 진행되며, 소금박물관은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

이번 전시는 두 작가가 바다와 땅 사이에서, 바람과 파도, 밀물과 썰물을 매개로 끊임없이 변화하며 지속가능한 생명력을 보이는 갯벌, 소금의 모습을 그려낸 것이다.

전희경 작가는 증도의 여러 갯벌에서 펄을 채취해 물에 씻고 거른 뒤 물감으로 가공하여 추상적인 필치와 색으로 드로잉했다.

박희자 작가는 증도의 바다, 달, 해, 바람이 응축되어 만들어진 소금을 유제로 활용해 갯벌의 표면을 사진으로 포착했다.

박 작가는 사진의 물질성과 매체로서의 특성에 주목하며, 이미지의 생성과 소멸, 그리고 기억을 기록하는 방식에 대해 지속적으로 탐구해왔다. 사물과 이미지, 그리고 그것을 둘러싼 사회적 환경 사이의 관계를 재구성하며, 기록과 기억, 예술의 지속 가능성에 대한 사유를 시각적으로 풀어내고 있다.

전희경 작가는 생명력 가득한 자연을 모티브로 추상적인 회화 공간을 탐구한다. 유기적인 자연 요소에서 영감을 받아, 즉흥적이고 추상적인 필치로 화면을 구성하며 감각적 호소력이 짙은 고유의 조형 언어를 구축해왔다.

작품들은 땅에서 비롯한 것들이 새로운 형상을 얻는 과정을 통해, 우리가 바라보는 방식에 따라 땅의 의미가 달라질 수 있으며, 갯벌이 시간과 물질, 자연의 힘이 교차하는 살아 있는 장소임을 일깨운다.

전희경 작가는 “내 집이 인천인데 거기도 갯벌이 많지만, 신안 갯벌은 원초적이라는 느낌을 받았다. 갯벌에 남아있을 파도의 흔적까지 표현하려고 노력했고, 일출과 일몰의 감동, 갯벌이 가진 순환의 느낌, 파도가 넘나드는 풍경 등을 표현하기 위해 드로잉, 종이엮음, 붓터치 등을 달리해보았다. 너울없는 바다의 보며 자연에서 얻는 배움도 있었다”고 말했다.

박희자 작가는 “나의 사진작업은 소금에 초점이 맞춰졌다. 태평염전에서 생산된 소금을 이용해서 소금과 빛에 반응하는 은가루를 섞어서 인화지를 만들어서 사용한 것들이다. 나는 이를 ‘소금의 증명’이라 부른다. 내가 작품활동을 하는 동안 변형되는 과정도 작품으로 남겨보았다”고 말했다. 그곳에 발 딛고 있는 사람도 그곳의 일부로 여긴 듯 하다.

태평염전이 2019년부터 매년 진행되는 ‘소금 같은, 예술’ 아트 프로젝트는 문화 사업의 일환으로 시작됐다. 아트 프로젝트는 국내외 예술가를 초청해 지역의 자연환경과 문화자산을 배경 삼아 관내 소금박물관에서 전시를 선보이는 프로그램이다.

가장 큰 규모로 진행되는 기획은 매년 8월부터 2월까지 증도 아트스테이 ‘스믜집’에 머무르며 작업할 시간과 장소를 제공하는 아티스트 레지던시 프로그램이다. 1986년에 지어진 염전 인부 숙소를 예술가를 위한 집으로 탈바꿈했다.

국제 공모 레지던시는 총 7회에 걸쳐 진행되었으며, 48개국에서 최대 87개국까지, 총 179명에서 619 명의 작가들이 지원했다. 이 중 총 15 명의 작가가 최종 선정되었고, 몰리 앤더슨 고든 고사리, 권현아 등 다양한 국적과 배경의 작가들이 참여했다. 선정된 작가들은 12주간 태평염전 내 숙소에 상주하며 작업 활동을 이어갔고, 이 기간 동안 총 13회의 작품 전시회를 개최했다. 연평균 약 2.2회의 전시가 이루어지며 지역과의 교류를 확대했다.

기획전시와 초대전은 총 8회 진행되었으며, 매년 전시 주제에 맞는 작가들을 초청하여 전시를 열었다. 주요 참여 작가로는 하석준, 윤정민, 조웅희, 신현정 등이 있으며, 이 외에도 총 5명의 작가가 함께 참여해 각기 다른 시선과 표현 방식을 선보였다.

현재 전희경-김진규, 독일에서 온 ‘킴/일리(Kim/Illi)’ 원팀 등 부부작가들도 작품활동을 진행중이다. 이번 ‘개펄의 속삭임은 ’소금같은, 예술‘ 9번째 기획전시이다.

태평염전은 지난 1953년부터 70년 넘게 바닷물을 증발시켜 얻은 소금인 천일염을 생산해왔다.

한국전쟁 이후 피난민 구제와 국내 소금 생산 증대를 목적으로 건립한 태평염전은 전증도와 후증도를 둑으로 연결하고 그사이 갯벌에 조성한 국내 최대의 단일 염전이다.

소금창고는 개조를 거쳐 소금박물관으로 탈바꿈했는데 돌로 만든 초기 모습을 그대로 간직하고 있다.

매년 국내 천일염의 약 6%를 생산하며, 국내 최대 규모의 전통 염전으로 세계적 가치를 인정받고 있다. 또한 갯벌을 다져 만든 흙판 염전에서 전통방식으로 만든 ‘토판천일염’을 보유하고 있고, 전국 생산량의 50%를 차지한다.