[헤럴드경제=박지영 기자]이른바 ‘건진법사’로 불리는 전성배 씨가 통일교 측의 청탁을 받아 샤넬 가방 등 금품을 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨에게 전달하고 여러 차례 통화했다고 진술했다.

서울중앙지방법원 형사33부(부장 이진관)는 28일 전 씨에 대한 두번째 공판기일을 진행했다. 전 씨는 “검찰 조사 과정에서 모면해 보고자 하는 마음이 있었지만 법정에서는 진실을 말하고 처벌 받는게 마땅하다고 생각한다”며 이같이 말했다.

김건희 특검팀(특별검사 민중기)는 전 씨가 통일교 측의 부탁을 받아 김 씨의 비서인 유경옥 전 행정관을 통해 3차례 선물을 전달한 것으로 보고 기소했다. 2022년 4월 800만원 상당 샤넬 가방 1점, 2022년 7월 두차례 1200만원 상당 샤넬 가방과 6000만원 상당의 그라프 목걸이 등을 전달했다는 것이다.

전 씨는 김 씨와 여러 차례 통화하는 과정에서 통일교에서 금품을 전달하고자 한다는 사실을 전했고 실제 유 전 행정관을 통해 전한 뒤 매번 확인 전화를 했다고 말했다. 전 씨는 “(선물을) 처음 주기 전에 ‘이쪽에서 선물을 주려고 하는데 어떠냐’고 물어봤다. 꺼려해서 ‘마음의 선물로 주는건데 뭘 꺼려하냐’고 말했다”고 했다. 이어 “3번 다 건너간 뒤에 통화했다”며 “처음에는 꺼려했지만 세번에 걸쳐 물건이 건너가서 (이후에는) 쉽게 받은 것 같다”고 했다.

전 씨는 유 전 행정관을 통해 물건을 돌려받은 경위에 대해서도 증언했다. 특검팀에 따르면 김 씨는 통일교로부터 받은 샤넬 가방 등을 가방 3개와 신발 1개 등으로 교환했고 추후에 2024년께 전 씨에게 돌려줬다. 전 씨는 “처남이 유경옥을 만나서 물건을 전달받았다. 그쪽(김 씨측)에서 돌려주겠다고 했다”며 “물건으로 인해 말썽이 날까 생각해서 그런 것 같다”고 했다.

전 씨는 최근 돌려받은 물품을 특검에 제출했다. 유 전 행정관을 통해 받은 샤넬 가방과 그라프 목걸이를 ‘잃어버렸다’는 입장이었지만 지난 22일 입장을 바꿨다.

이날 재판에서는 김 씨와 윤 전 본부장의 통화녹음도 재생됐다. 통화 일자는 2022년 7월 15일로 김 씨가 윤 전 대통령과 함께 나토(NATO·북대서양조약기구) 순방을 다녀온 직후다. 김 씨는 윤 전 본부장에게 “신경 써주셔서 감사하다”, “선거 때도 많이 도와주셨는데 좀 더 도와달라”, “경제적으로 많은 업적들이 훼손되면 안 된다. 많이 좀 도와달라”고 수차례 강조했다.

김 씨는 이어 “한학자 총재님께서 드신다는 인삼가루 먹고 있는데 도움이 되는지 몸이 좋다”라고 말했다. 윤 전 본부장은 샤넬 가방 등을 전달하며 ‘천수삼 농축차’를 함께 전달했는데 김 씨가 이에 대해 직접 언급한 것이다.