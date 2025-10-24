[헤럴드경제=김보영 기자] 일본 육상자위대 소속 40대 남성 부사관과 20대 여성 병사가 근무 중 두 차례 성관계를 한 사실이 발각돼 징계 처분을 받게 됐다.

23일 오키나와타임즈 등은 육상자위대 제15여단이 주둔지 내에서 당직 근무 중 성관계를 가진 제15고사특과연대 부사관 A(43)씨와 병사 B씨(24)에 대해 지난 16일 각각 정직 20일 징계 처분을 내렸다고 보도했다.

제15여단에 따르면 두 사람은 2022년 11월에 두 차례에 걸쳐 근무 중 주둔지 내에서 성관계를 가진 것으로 파악됐다.

이 사건은 최근 B씨가 부대에 자진 신고하면서 드러난 것으로 전해졌다. 여성 병사는 사건 이후 부대 측에 전역 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

15여단은 “두 사람 모두 행위를 인정하고 반성하고 있다”며 “대원들을 대상으로 교육을 해 이 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 밝혔다.

한편 자위대는 최근 기강 해이가 심각하다는 비판을 받고 있다. 일본 방위성이 자위대 및 산하 조직을 대상으로 실시한 특별방위감찰 결과, 괴롭힘 관련 피해 신고 건수는 총 1325건에 달했다.