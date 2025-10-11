NH證, SK하이닉스 목표가 50만원 상향 조정 오픈AI 90만장 HBM 발주에 공급 확대 기대감 투자 지형도 변화…조선·방산 숨고르기 전망

[헤럴드경제=경예은 기자] 인공지능(AI) 제2막이 열리자 메모리반도체가 다시 시장의 주인공으로 부상했다. 차세대 AI 수요가 폭발하면서 SK하이닉스를 중심으로 반도체 밸류체인 전반에 온기가 돌고 있다.

류영호 NH투자증권 연구원은 SK하이닉스의 3분기 영업이익이 11조원을 넘어설 것으로 내다보며 목표주가를 50만원으로 상향했다. 그는 “메모리 공급이 제한된 가운데 수요가 예상보다 빠르게 늘고 있다”며 “디램(DRAM)과 낸드플래시(NAND) 가격이 각각 7%, 5% 가까이 오르며 분기 최대 실적을 견인할 것”이라고 설명했다.

류 연구원은 SK하이닉스의 3분기 매출을 24조6000억원, 영업이익을 11조2000억원으로 추정했다. 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 한 수요가 이어지면서 이번 상승세가 단기 반등이 아닌 한층 긴 호황으로 이어질 것이란 전망이다.

업계 전반으로도 메모리 강세가 빠르게 퍼지고 있다. 차용호 LS증권 연구원은 이날 보고서에서 “추론형 AI를 넘어 ‘AI 에이전트’ 단계로 진화하면서 신규 서버 수요가 급증하고 있다”며 “특히 신생 네오클라우드 기업들이 공격적인 증설에 나서며 9월 이후 메모리 수급을 급격히 끌어올렸다”고 분석했다.

‘네오클라우드’라 불리는 신생 인공지능 인프라 기업들은 코어위브(CoreWeave), 네비우스(Nebius), 아이렌(IREN) 등으로 기존 빅테크 대비 훨씬 빠른 속도로 데이터센터 투자를 늘리고 있다. 차 연구원은 “이들 기업의 올해 설비투자 증가율이 171%에 달해 기존 빅테크(55%)를 크게 웃돌 것”이라며 “기초 재고가 없는 신생 기업 특성상 실수요와 비축 수요가 동시에 발생하고 있다”고 설명했다.

차 연구원은 또 “엔비디아 중심으로 형성됐던 HBM 시장에도 변화가 일고 있다”며 “엔비디아의 HBM 수요 의존도는 올해 64%에서 내년 56%로 낮아지는 반면 구글과 아마존은 각각 15%, 14% 수준으로 확대될 전망”이라고 했다. AI 반도체를 자체 설계하려는 빅테크 움직임이 빨라지면서 메모리 공급망이 다변화되고 있다는 분석이다.

AI 인프라 수요 급증은 실제 계약에서도 확인되고 있다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “추석 연휴 전 공개된 오픈AI의 HBM 대규모 발주는 시장에 충격을 줬다”며 “오픈AI가 요청한 월 90만장 규모는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3사의 총 월 생산량(약 39만 장)을 훨씬 웃도는 수준”이라고 했다. 그는 “이 같은 초대형 계약은 국내 메모리 생산능력이 향후 3~4년 내 두 배 이상 확대돼야 함을 의미한다”며 “이에 따라 국내 반도체 기업들의 실적이 2027년까지 꾸준히 개선될 가능성이 크다”고 내다봤다.

메모리 반등세는 반도체기판 업계로도 번지고 있다. 고의영 iM증권 연구원은 “국내 주요 기판업체의 가동률은 올해 2분기 72%에서 3분기 80% 수준까지 높아진 것으로 추정된다”고 밝혔다. 그는 “심텍·대덕전자 등 메모리 노출도가 높은 기업들의 주가가 연초 대비 각각 280%, 80% 이상 상승했다”며 메모리 업사이클 기대감이 전방 기판업체의 실적 개선 전망에 영향을 줬다고 진단했다.

AI 수요를 중심으로 반도체 전반의 모멘텀이 강화되면서 투자전략에도 변화가 감지된다. 허 연구원은 “반도체 업종의 시가총액 비중이 이미 31%를 넘어섰지만 여전히 투자 비중 확대 여지가 있다”며 “내년에는 지난 2년간 투자를 줄였던 IT 하드웨어 기업들의 설비투자가 재개될 것”이라고 내다봤다. 다만 그는 “반도체 초강세가 이어질 경우 조선·방산 등 올해 강세 업종의 비중은 상대적으로 줄어들 수 있다”고 덧붙였다.