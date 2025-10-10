시진핑 “중조관계 훌륭히 수호·공고·발전해야” 러시아 대표단 “北 지도부 국방력 강화 지지”

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장은 노동당 창건 80주년을 계기 삼아 활발한 외교 행보를 보였다.

특히 중국 권력 서열 2위 리창 중국 국무원 총리를 접견하고 고위급 교류와 전략적 의사소통 강화 등을 논의했다.

10일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장과 리 총리는 전날 평양에서 열린 회동에서 “친선협조 관계를 보다 폭넓고 전면적으로 발전시키기 위한 호상 고위급 래왕과 전략적 의사소통, 다방면적인 교류와 협력을 확대해 나가는 데서 나서는 문제”를 논의했다.

리 총리는 북한 노동당 창건 80주년 기념행사에 중국 대표단을 이끌고 전날부터 오는 11일까지 북한을 ‘공식 우호 방문’ 중이다. 중국 총리의 북한 공식 방문은 2009년 10월 원자바오 당시 총리의 방북 이후 16년 만이다.

시진핑 중국 국가 주석도 북한 노동당 창건 80주년 행사에 참석하지는 않았지만 김 위원장에게 별도의 축전을 보내 “국제정세가 어떻게 변하든 중조관계를 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시키는 것은 중국당과 정부의 시종일관 변함없는 방침”이라고 강조했다.

시 주석은 지난달 만남에서 북중 정상이 “깊이 있는 회담을 진행하고 중조 친선협조 관계를 가일층 발전시키기 위한 앞길을 밝혀주었다”고 상기했다.

그러면서 “조선 측과 함께 전략적 의사소통을 강화하고 실무협조를 심화시키며 조율과 협동을 긴밀히 하여 중조관계의 끊임없는 발전을 추동해나감으로써 두 나라의 사회주의 건설 위업에 기여하고 지역과 나아가서 세계의 평화와 안정, 발전과 번영에 적극적인 공헌을 할 용의가 있다”고 전했다.

이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시 주석이 참석할 예정인 만큼 북한 측이 한중관계를 견제하는 메시지를 보냈을 가능성도 있다.

양측이 ‘다방면적 교류와 협력’을 언급한 만큼 경제협력 문제도 논의됐을 것으로 보인다.

지난달 3일 중국 전승절 열병식에서 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 정상외교를 진행하며 자신감이 붙은 김 위원장이 외교적 고립에서 본격적으로 탈피하고 있다는 관측이 나온다.

김 위원장은 전날 북한을 국빈 방문하고 있는 베트남의 최고지도자인 또 럼 공산당 서기장과 양자회담을 갖기도 했다.

조선중앙통신은 “김 위원장과 럼 서기장이 협조 관계를 시대적 요구에 맞게 확대해 나가는 데서 나서는 문제들과 호상 관심사로 되는 문제들”을 허심탄회하게 논의했다고 이날 전했다.

김 위원장이 전날 방북한 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 겸 통합러시아당 의장과 따로 만났다는 보도는 아직 없다.

다만 메드베데프 부의장과 함께 방북한 블라디미르 야쿠셰프 통합러시아당 사무총장과 리히용 노동당 중앙위원회 비서는 전날 발표한 공동성명에서 “통합러시아당은 조선(북한) 지도부가 나라의 국방력 강화를 위해 취하는 조치들에 확고한 지지를 표시했다”고 밝혔다.

전문가들은 북한이 이번 노동당 창건 80주년 기념행사를 계기로 다자외교를 더욱 확대할 것으로 예상했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “김정은이 당창건 80주년을 계기로 마련된 다자외교의 기회를 잘 활용하고 있다”며 “앞으로 중국·러시아 중심의 경제안보협력체 등 다자 무대에 직접 참석해 활동 역량을 키울 것으로 보인다”고 분석했다.