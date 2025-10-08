스위스 그라우뷘덴의 감성자극 숨은 마을

[헤럴드경제=함영훈 기자] 스위스 알프스에서 가장 아름다운 곳은 어디일까.

마테호른? 융프라우? 필라투스?

취향에 따라 다르겠지만, 일단, 융프라우와 필라투스는 알프스의 본류 산맥 옆을 평행으로 달리는 작은 산맥이다.

마테호른은 알프스 본류에 있지만 뾰족산 하나가 독점적 지위를 구가할 뿐 알프스의 장쾌함을 다 보았다고 하기엔 부족하다. 삼각 뾰족산은 로키에 가면 수백개가 있다.

바로 생모리츠(Saint-Moritz)가 스위스 알프스의 진면목을 볼 수 있는 곳이다. 생모리츠 일대의 뒷산자락에 오르면, 무대 뒤편에 숨어 있는 작은 마을과 능선, 산중호수, 첩첩산중이 조화롭게 펼쳐진다.

햇살 가득한 골짜기와 전통이 살아 있는 골목, 로마시대부터 이어져온 온천 문화, 에메랄드빛 호수와 스포츠의 열기로 가득한 계곡이 절경을 구성하는 소품들이다. ‘알프스 소녀 하이디’ 동화의 배경도 이곳이다.

셀레리나는 스위스 알프스에서도 가장 많은 햇살이 내리쬐는 마을로, 앵가딘 특유의 전통 양식 가옥이 늘어선 골목만 걸어도 정겨운 분위기를 느낄 수 있다. 생모리츠와 나란히 자리하면서도 훨씬 여유롭고 소박한 덕분에, 로컬들이 찾는 알프스 속 작은 휴식처로 손꼽힌다.

이곳의 하이라이트는 바로 무오타스 무라글(Muottas Muragl) 푸니쿨라. 1899년 개통된 이 푸니쿨라는 셀레리나에서 출발해 해발 2,454m에 이르는 전망대로 여행자를 데려다준다. 정상에 서면 셀레리나·생모리츠 계곡과 4개의 호수가 한눈에 내려다보이며, 알프스 파노라마와 햇살이 어우러진 풍경은 여행의 감성을 단번에 채워준다.

엥가딘 저지대의 작은 마을 스쿠올은 웰니스 여행의 성지라 불린다. 마을 중심에는 스위스 최초의 로마·아이리시식 온천 엥가딘 바트 스쿠올이 자리한다. 13,000㎡ 규모의 미네랄 온천 단지에서는 로마식 스팀과 아일랜드식 드라이 사우나가 결합된 독창적인 스파 문화를 체험할 수 있으며, 실내·실외 수영장과 다양한 테라피 시설이 하루를 여유롭게 채워준다.

엥가딘 바트 스쿠올 근처에는 오랜 역사를 지닌 호텔 벨베데레가 자리하고 있다. 1876년부터 투숙객을 맞이해 온 이 호텔은 스위스 전통 호텔 산업의 헤리티지와 현대적인 디자인이 어우러져 있으며, 앵가딘 산맥의 숨 막힐 듯한 전망을 갖추고 있다. 특히 연결 통로를 통해 곧바로 엥가딘 바트 스쿠올로 입장할 수 있기 때문에, 투숙 기간 동안 편하게 무제한으로 스파를 즐길 수 있다.

그라우뷘덴에서 요즘 젊은 여행자들에게 가장 ‘핫’한 곳을 꼽으라면 단연 플림스 락스다. 여름이면 에메랄드빛 카우마 호수(Cauma)와 크레스타 호수(Cresta)에서 패들보드와 수영을 즐기는 여행자들로 활기를 띠고, 가을에는 물안개가 피어오르는 몽환적인 풍경이 감성을 자극한다. 라인 협곡을 따라 걷는 하이킹 코스 역시 대자연의 스케일을 실감하게 한다.

겨울에는 분위기가 완전히 달라진다. 유럽 최대 규모 중 하나인 락스 스노우파크에는 프리스타일 스키와 스노우보드 애호가들이 몰려들어, 사계절 내내 젊은 열기로 가득하다. 자연과 액티비티, 그리고 감각적인 라이프스타일이 공존하는 곳이 바로 플림스 락스이다.

화려한 생모리츠의 조명 뒤에는 이렇게 매력적인 마을들이 숨어 있다. 햇살이 가득한 셀레리나, 로마시대의 온천 문화를 이어온 스쿠올, 그리고 젊음과 에너지가 넘치는 플림스 락스까지. 찐 알프스의 참맛을 흡입하는 곳이다.