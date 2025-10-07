[헤럴드경제=김보영 기자] 극단적인 식이요법이나 혹독한 운동 없이 생활 습관만 바꿔 3년 동안 49㎏을 감량한 일본 여성의 사연이 화제다.

6일 일본 매체 데일리스포츠에 따르면 A씨는 110㎏이던 체중을 3년 만에 61㎏으로 줄였다. 그는 최근 자신의 SNS에 “살아 있기만 해도 살이 빠졌다”고 소감을 남겼다.

A씨가 다이어트를 결심하게 된 건 아버지의 뇌경색 때문이었다. 비만으로 인한 고혈압으로 쓰러진 아버지를 보며 “위기감이 눈앞에 닥쳤다”고 느꼈다는 그는, 그날 이후로 인생을 바꾸기로 결심했다.

그는 당시를 떠올리며 “하루 종일 집에 틀어박혀 폭식하고, 운동은 전혀 하지 않았다”며 “변하고 싶지만 눈앞의 음식 유혹을 이겨내지 못했다. 이대로는 미래가 불안했고, 이번이 마지막 기회일지도 모른다고 생각했다”고 말했다.

A씨가 처음으로 한 일은 정보 수집이었다. 그 과정에서 비만의 근본 원인이 ‘생활 리듬의 붕괴’에 있음을 깨달았다. 만성적인 수면 부족과 불규칙한 생활이 문제였던 그는, 가장 먼저 7시간의 숙면을 습관화하는 데 집중했다.

A씨는“수면부터 고쳐야 나머지도 따라올 수 있을 거라 생각했다. 습관을 만들면 ‘지속 가능한 사람’이 될 수 있지 않을까 했다”고 회상했다.

수면 패턴이 안정되자 점차 식단과 운동에도 자연스럽게 집중할 수 있게 됐고, 그는 3년에 걸쳐 49kg을 감량하는 데 성공했다.

A씨는 “지금은 일찍 자고 일찍 일어나기, 하루 세 끼 영양 균형 있게 먹기, 매일 뭔가 하나는 운동하기가 습관이 됐다”며 “그러다 보니 정말로 살아 있기만 해도 살이 빠지졌다”고 강조했다.

물론 순탄한 과정만은 아니었다. 수차례의 정체기를 이겨낼 수 있었던 건, 영화 더 퍼스트 슬램덩크의 대사 “포기하면 그 순간 경기는 종료야” 덕분이었다.

그는 또 SNS에 매일 체중을 공개하며 스스로에게 책임감을 부여했고, 사람들의 응원과 공감이 큰 힘이 됐다고 했다.

A씨는 “감량한 것은 단지 체중만이 아니었다”며 친구들과 자유롭게 사진을 찍고, 원하는 옷을 마음껏 고를 수 있게 된 것, 그리고 음식의 소중함과 맛을 다시금 느낄 수 있게 된 것 등, 3년 전과는 완전히 다른 삶을 살고 있다고 말했다.

현재도 다이어트를 이어가고 있는 그는 50㎏대 진입을 목표로 삼고 있다. 목표를 달성한 뒤에는 “변화하고 싶지만 방법을 몰라 고민하는 사람들을 돕고 싶다”며 “언젠가는 상담을 하거나 책을 낼 수 있으면 좋겠다”고 포부를 밝혔다.