역대급 긴 추석에 고통받는 자립준비청년 “만날 가족·친구 없어…우울감 더 커진다” 경제적 어려움에 끼니 걱정하는 이들도

[헤럴드경제=안효정 기자] “다들 이번 추석 연휴가 길다고 좋아하더라고요. 근데 전 아니에요. 만날 가족도, 친구도 없거든요. 그냥 연휴가 빨리 끝나버리면 좋겠어요. 길면 길수록 박탈감만 심해지고 우울해져요.”

6여 년 전 보육원에서 나와 ‘자립준비청년’이 된 A(25) 씨가 10월 달력을 물끄러미 바라보면서 말했다. A씨는 이번 연휴 계획이 “당연히 없다”고 했다. 지인이라곤 A씨가 아르바이트로 일하는 가게의 사장님과 직원들 뿐. 가게마저도 연휴 7일 내내 쉬는 데다 지인 모두 각자의 고향으로 떠나 더더욱 혼자 남겨지게 됐다는 A씨는 “한두번 겪는 명절도 아니지만 이번 추석 연휴가 유독 길어서 그런지 더 쓸쓸하게 느껴진다”고 말했다.

보육원 등 보호시설을 떠난 자립준비청년에게 이번 추석 연휴는 외로움과 배고픔을 견디는 고독의 시간이 됐다. 7일 이상의 긴 휴일 동안 오갈 데나 만날 이가 없어 이들은 추석 연휴가 자신의 처지를 재확인해주는 기간으로밖에 느껴지지 않는다고 입을 모았다.

자립준비청년 B(27) 씨도 이번 추석나기에 심한 스트레스를 받는다고 털어놓았다. B씨는 평소 자립지원전담기관의 도움을 받으며 생활하고 있어도 명절 때 생기는 공허함은 아직도 채워지지 않는다고 토로했다.

B씨는 “기관과 선생님(자립준비청년 지원 전담인력)에 대한 고마운 마음은 변함 없지만 결국 가족만이 줄 수 있는 사랑과 애정이 내겐 없다보니 생일이나 설, 추석 등 ‘가족끼리 보내면 좋은 날’엔 우울감이 저절로 커진다”며 한숨을 쉬었다. B씨는 지난 설 연휴 때도 우울한 감정을 좀처럼 떨쳐낼 수 없어 5일 내내 집밖을 나서지 않았다고 했다.

끼니를 걱정하는 자립준비청년도 있었다. 아동양육시설에서 퇴소한 지 1년이 채 되지 않았다는 정모 씨는 경제적인 어려움에 당장 연휴 동안 무엇을 먹어야 할지 고민이라고 한탄했다. 정씨는 현재 오롯이 혼자서 생활비와 주거 문제를 해결하고 있는 상황이다.

정씨는 “평소 가격도 싸고 맛도 괜찮은 도서관 구내식당에서 끼니를 해결하곤 했는데 연휴 때는 문을 닫는다더라”면서 “7일 동안 14끼 먹는 것도 부담이고 사치인 것 같다. 어쩔 수 없이 1일 1끼로 버텨야 한다”고 했다.

자립준비청년이 건강과 사회적 관계 측면에서 취약하다는 사실은 통계로도 확인된 바 있다. 최근 비정부기구(NGO) 굿네이버스가 자립준비청년 108명 대상으로 실시한 조사에 따르면 절반 이상인 54.6%가 지난 1년간 식비 부족으로 식사량을 줄이거나 식사를 거른 경험이 있다고 답했다. 또 이들 중 26.9%는 양질의 음식을 섭취하지 못한 것으로 파악됐다.

정신건강 측면에서도 자립준비청년은 취약층이었다. 66.7%가 평소 스트레스를 느낀다고 답했는데 이는 일반 청년(33.6%)보다 2배 가까이 높은 수치다. 63%는 최근 1년간 정신건강 상담이 필요했지만 받지 못했다고 답했다.

임경숙 굿네이버스 아동권리연구소 팀장은 “자립준비청년의 건강 수준은 인적자원 여부와 밀접하게 연결돼 있으므로 이들이 혼자가 아니라는 경험을 할 수 있도록 더 많은 관심과 지원을 기울여야한다”고 밝혔다.