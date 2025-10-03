배당수익률 상위 10종목에 증권주 대거 포진 통신주도 이름 올려 금융주, 수익 악화 리스크 주의해야 한단 시각도

[헤럴드경제=경예은 기자] 금리 인하 기대가 커지는 국면에서 고배당·저PBR(주가순자산비율) 종목이 든든한 ‘방패주’로 주목받고 있다. 채권 금리가 떨어질 때 상대적 매력이 부각되는 배당주 특성과, 저평가 국면에서 리레이팅 여지가 남은 가치주의 장점이 겹치면서다.

3일 코스콤에 따르면 지난달 기준 배당수익률 상위 10종목에는 금융·증권주가 대거 포진했다. 삼성증권이 배당수익률 8.05%로 1위에 올랐고, 우리금융지주(7.81%), 기업은행(7.43%), 삼성카드(7.1%), NH투자증권(6.81%), 키움증권(6.45%) 등이 뒤를 이었다. 이들 종목의 PBR은 0.3~0.6배 수준에 머물러 순자산가치 대비 저평가된 상태다.

통신주도 상위권에 이름을 올렸다. SK텔레콤(배당수익률 6.41%·PBR 1배), LG유플러스(6.29%·0.52배) 등이 대표적이다. 배당 안정성이 높은 업종으로 꼽히는 만큼 경기 방어형 ‘안정 배당주’로 부각됐다.

실제 주당배당금(DPS) 규모도 눈에 띈다. 코스콤 집계 기준 ▷삼성증권 3500원 ▷우리금융지주 1200원 ▷기업은행 1065원 ▷삼성카드 2800원 ▷DB손해보험 6800원 ▷키움증권 7500원 ▷SK텔레콤 3540원 ▷하나금융지주 3600원 수준이다. 단순 수익률뿐 아니라 현금 배당금 규모 자체가 투자자들에게 실질적인 매력을 더하는 셈이다.

강현기 DB증권 연구원은 “경기 염려가 커진 미국 못지않게 한국 역시 경기를 돌보려는 의지가 분명해 금리 인하가 진행될 수 있다”며 “이 시기 주식시장에는 배당주의 상대적 선호도가 올라간다”고 설명했다. 배당주는 사실상 ‘채권형 주식’으로 기능해 안정성과 수익성을 동시에 제공하기 때문에 금리 인하기에 가장 돋보이는 투자 대안이라는 것이다.

아울러 그는 “금리 인하 국면에선 고배당+저PBR 조합이 돋보인다”며 그 중에서도 통신서비스(배당 매력)와 철강 업종(저PBR 매력)을 대표 업종으로 꼽았다. 특히 철강 업종은 현재 PBR 0.36배로 역사적 저점 수준에 있어 중국 구조조정 등 업황 개선 요인이 맞물리면 상승 모멘텀이 있다는 관측이다.

다만 금융주는 금리 인하기에 본업 악화 리스크가 있어 경계가 필요하다는 지적도 있다. 강 연구원은 “금융 업종은 이 시기 예대마진 축소로 수익성이 둔화돼 주가 자체가 떨어질 가능성이 있다”고 짚었다. 이에 따라 금융보다는 통신과 철강 업종에 주목할 필요가 있다는 조언이다.

코스피 상승세가 지속되는 국면에서 배당주 접근 방법에 대해서는 “주가가 올라온 이후에는 흔들릴 수 있는 여지가 있다는 점도 염두에 둬야 한다”며 “금리 인하 시기에 각광받으면서도 혹시나 있을 주가 변동성에 안정을 줄 수 있는 ‘고배당+저PBR’ 종목이 투자자 입장에서는 마음 편한 선택지가 될 수 있다”고 덧붙였다. 추석 연휴 직전인 지난 2일 코스피는 사상 처음으로 3500선을 넘어선 상태다.

국내 증시의 밸류에이션 재평가 가능성도 거론된다. 유명간 미래에셋증권 연구원은 “국내 증시는 실적 변동성 축소와 현금흐름 개선에 힘입어 밸류에이션 리레이팅 여지가 있다”며 “2005~2007년처럼 성장률 둔화 국면에서도 이익 안정성이 확보되면 밸류에이션 상승이 가능하다”고 분석했다.

밸류에이션 개선 조건으로는 PBR 상승이 꼽힌다. 중장기적으로 기업 거버넌스 개선을 통한 주식 리스크 프리미엄 하락, 주주환원 확대에 따른 자기자본이익률(ROE) 개선이 이뤄진다면 코스피 PBR 또한 레벨업이 가능하다는 전망이다. 현재 코스피 PBR은 1.13배로 일본(1.65배)에 비해 여전히 낮은 수준이다. 유 연구원은 “일본과 비교했을 때 코스피 PBR의 상승 여력은 충분하다”고 봤다.