L3해리스사 제안기종 결정…총 3조 이상 소요 예상 KF-21 장착할 ‘장거리공대공유도탄’ 확보사업 의결

[헤럴드경제=전현건 기자] 한반도 상공을 감시할 조기경보통제기를 추가 도입하는 ‘항공통제기 2차’ 사업이 네 번의 입찰 끝에 최종 기종이 결정될 전망이다.

정부는 30일 제171회 방위사업추진위원회를 열고 이 같은 내용의 항공통제기 2차 사업 기종결정안을 의결했다.

항공통제기 2차 사업은 북한과 주변국의 공중위협 증가에 대비해 공중감시와 항공통제 능력의 완전성을 보장하기 위해 항공통제기를 국외구매로 추가 확보하는 사업이다.

이번 방추위에서는 기종결정 평가결과 L3해리스사의 제안기종을 항공통제기 2차 사업 기종으로 결정하는 기종결정을 심의·의결했다.

L3해리스의 조기경보기는 캐나다 봄바디어의 ‘글로벌 6500’ 항공기에 이스라엘 레이더를 탑재했다.

지난 21년부터 오는 2032년까지 진행되는 이 사업에는 총 3조 975억원이 소요될 것으로 예상된다.

방사청 관계자는 “이번 사업을 통해 전·평시 적 공중위협에 대한 상시 공중 감시능력 확보와 한국군 주도의 원활한 항공통제 임무수행이 가능할 것”이라고 기대했다.

방추위는 이날 한국형 전투기 ‘장거리공대공유도탄’을 확보하는 사업도 의결했다.

장거리공대공유도탄 사업은 KF-21에 장착할 장거리공대공유도탄을 확보하는 사업이다.

이번 방추위에서는 장거리공대공유도탄을 국방과학연구소 주관으로 연구개발 하는 체계개발기본계획안을 심의·의결했다.

내년부터 오는 2033년까지 진행될 이번 사업은 총 7535억원이 소요될 전망이다.

방사청은 “이번 사업을 통해 전투기 기본무장인 공대공유도탄을 국내개발해 자주국방에 기여할 것”이라며 “향후 KF-21과 함께 패키지로 수출도 기대된다”고 강조했다.