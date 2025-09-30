김정규 타이어뱅크 회장, 관계사 통해 에어프레미아 지분 약 70% 확보 잔금납입 기한 연장 없이 마무리

[헤럴드경제=노아름 기자] 항공사 에어프레미아의 지분 매각 작업이 이변 없이 마무리됐다.

30일 투자은행(IB)업계에 따르면 타이어뱅크는 이날 JC 특수목적회사(SPC)가 보유한 에어프레미아 주식 6285만6278주(지분 약 22%)에 대한 잔금 약 994억원 납입을 마치고, 2대주주 지분 거래를 종결(딜 클로징)했다. 앞서 타이어뱅크 측은 계약금 200억원을 매도자 측에 지급했으며, 이날 잔금지급까지 끝마쳤다.

이로 인해 에어프레미아는 타이어뱅크 측 AP홀딩스(에어프레미아 지분 46%) 및 타이어뱅크(22%) 등이 지분을 나눠 갖는 구조가 됐다.

앞서 시장 일각에서는 에어프레미아 지분 인수주체가 가족회사 ‘성공을만드는’으로 변경될 것이라는 전망을 내놓기도 했으나, 타이어뱅크가 주체로 나서 잔여지분 전량을 인수하는 것으로 일단락됐다. 성공을만드는은 김정규 회장의 세 자녀 김승연, 김성연, 김수연 씨가 지분을 나눠들고 있는 회사다.

김 회장이 지난 7월 탈세혐의 재판에서 법정구속된 이후에도 에어프레미아 지분 인수 거래는 예정대로 마무리됐다. 잔금납입 시한은 9월 말로, 이날 기한이 도래했지만 연장하지 않았다.

김 회장 측은 JC파트너스·소노인터내셔널과 에어프레미아 지분 22%를 약 1200억원에 인수하는 계약을 지난 5월 체결했다. 이후 김 회장이 징역 3년형 및 벌금 141억원을 선고 받고 올 7월 수감되면서 해당 거래의 성사 가능성 여부에 대해 시장 관계자들의 전망이 엇갈렸던 상태였다.

시장 관계자들은 이번 거래가 불발될 경우 JC파트너스·소노인터내셔널이 동반매도청구권(드래그얼롱)을 행사해 AP홀딩스의 에어프레미아 보유지분을 함께 매물로 내놓을 것으로 전망했던 바 있다.