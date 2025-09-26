3000건 넘긴 정보공개청구, 행정업무 차질 불가피 악성 민원으로 인한 정보공개 청구도 지난 1년간 340건 연수구 “투명 행정은 중요하지만, 제도 개선과 지원 필요”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 연수구를 상대로 한 민원인들의 정보공개 요청이 최근 배로 늘어났다.

연수구 공무원들은 본연의 행정 업무에다가, 급증하는 정보공개 청구 처리까지 수행하고 있어 이중고에 시달리고 있는 실정이다.

일부는 무분별한 정보공개 청구로 주민 생활과 직결되는 민원 대응이 지연되기도 해 행정 서비스 공백이 커지고 있다는 지적도 나온다.

26일 연수구에 따르면 지난해 접수된 정보공개 청구 건수는 총 3298건으로 지난 2022년(2191건)보다 약 50% 늘었다.

연도별로 보면 ▷2022년 2191건 ▷2023년 2958건 ▷2024년 3298건 ▷2025년 8월 현재 2619건으로 청구 건수는 꾸준히 증가하는 추세다.

정보공개 제도는 ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’에 근거한다.

국민의 알 권리를 보장하고 행정 운영의 투명성과 책임성을 높이며 정책 결정의 정당성을 확보하기 위한 장치다.

그러나 법 취지와 달리 반복적·무관한 청구가 늘면서 행정 효율성이 크게 떨어지고 있다는 것이 구의 설명이다.

정보공개 청구가 하루 평균 9건가량 접수되면서 담당 공무원들은 자료 검색·편집 등 반복적 처리에 상당한 시간을 할애하고 있는 상황이다.

실제로 민원인 A 씨는 지난 3월부터 8월까지 총 96건의 정보공개를 청구했다. 하지만, 이 가운데 상당수는 연수구와 직접 관련이 없는 내용이었고 구는 밝혔다.

또 다른 민원인 B 씨도 지난해 9월부터 올해 8월까지 119건을 청구했지만, 대부분이 반복되는 정보공개였다.

이처럼 특정 민원인의 반복적 청구로 발생한 구의 행정 낭비 건수만 최근 1년간 340건에 달하는 것으로 집계됐다.

연수구 공무원은 “정보공개제도는 구민들의 알 권리 보장 차원에서 이뤄지는 제도이지만, 특정 목적을 가진 대량 청구로 인해 피해가 주민 서비스 저하로 이어지고 있다”며 “실제로 정보공개 청구된 자료를 정리하고 제공 여부를 검토하는 과정에서 상당한 행정력이 소요되는 것이 현실”이라고 토로했다.

또 다른 공무원은 “반복되는 정보공개 청구로 정작 해당 업무를 보지 못하는 상황이 발생하고 있다”며 “이런 부분들은 제도적으로 보완해 정보공개 청구를 올바른 방향으로 안착시키는 행정절차가 필요하다”고 지적했다.

구는 악성 정보공개 청구에 따른 행정 서비스 공백을 막기 위한 대책 마련에 나섰다.

구는 정보공개 사전공표 확대를 지속적으로 추진하고 권리 남용적 청구에 대한 종결 근거를 법령에 명문화하는 방안을 중앙 정부와 인천시에 지속적으로 요청하기로 했다.

이재호 구청장은 “정보공개는 행정의 신뢰를 뒷받침하는 핵심 가치이자 주민과의 약속”이라며 “다만 행정의 본질은 주민 삶의 편익을 높이는 데 있는 만큼 정보공개 제도의 실효성을 높이기 위한 개선책과 지원 방안을 적극 모색하겠다”고 밝혔다.