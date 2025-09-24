혼인도 8.4% 늘어 ‘회복 흐름’ 사망은 줄었지만 인구 자연감소 지속

[헤럴드경제=김용훈 기자] 혼인 증가와 정부의 출산 지원 정책 등이 맞물리면서 월별 출생아 수가 13개월 연속 증가세를 이어갔다. 7월 기준 출생아 수는 4년 만에, 혼인 건수는 9년 만에 가장 많았다. 다만 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구 자연감소는 계속됐다.

통계청이 24일 발표한 ‘7월 인구동향’에 따르면 지난달 출생아 수는 2만1803명으로 1년 전보다 1223명(5.9%) 늘었다. 출생아 수는 올해 들어 1월부터 2만명대를 유지해오다 6월에 주춤했으나, 한 달 만에 다시 회복했다. 7월 기준으로는 2021년(2만2364명) 이후 가장 많았다. 다만 통계 작성이 시작된 1981년 이후 역대 네 번째로 적은 수치다.

올해 1∼7월 누계 출생아 수는 14만7804명으로, 작년 같은 기간보다 7.2% 증가했다. 1∼7월 누계 기준으로 출생아 수가 늘어난 것은 2015년 이후 10년 만이며, 증가 폭은 통계 작성 이래 가장 크다. 통계청은 전반적인 혼인 증가와 정부의 출산 지원 정책, 30대 초반 여성 인구 증가 등이 복합적으로 영향을 미쳤다고 설명했다.

7월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수)은 0.80명으로 전년 동월보다 0.04명 늘었다. 출산 순위별로는 첫째아 비중이 61.9%로 전년보다 1.6%포인트 증가한 반면, 둘째아와 셋째아 이상은 줄었다.

혼인도 회복 흐름을 이어갔다. 7월 혼인 건수는 2만394건으로 1년 전보다 1583건(8.4%) 증가했다. 같은 달 기준으로는 2016년 7월(2만1154건) 이후 9년 만의 최고치다. 혼인은 지난해 4월부터 16개월째 증가세를 이어가고 있다.

반면 사망은 줄었지만 여전히 출생아 수를 상회했다. 7월 사망자 수는 2만7979명으로 200명(-0.7%) 감소했다. 이혼 건수는 7826건으로 1년 전보다 113건(-1.4%) 줄었다. 올해 들어 7개월 연속 감소세이며, 외환위기 직후인 1998년 이후 세 번째로 작은 수준이다.

결국 7월 인구는 6175명 자연감소했다. 전년 동월(-7599명)에 비해 감소 폭은 줄었지만, 저출산·고령화 흐름 속에서 인구 자연감소 추세는 여전히 지속되고 있다.