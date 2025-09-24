대한상의 강연서 ‘대화촉진법’ 강조 김 장관 “재계 청년채용 11만5800명 계획에 감사” 경영계 “노조법 개정 후속조치 등 현안에 재계 요청 반영”

[헤럴드경제=김용훈 기자] “우리 사회의 격차와 비효율을 해소하고 장기적인 생산성 향상으로 가려면 경영계·노동계·정부가 함께 사회적 대화를 통해 지혜를 모아야 한다.”

김영훈 고용노동부 장관은 24일 대한상공회의소 고용노동위원회 강연에서 이같이 말하며, 개정 노조법을 “대화촉진법이자 진짜성장법”으로 규정하고 노사정 대화의 중요성을 강조했다. 이번 강연은 지난 16일 국정과제 확정 발표 직후 마련된 정책 소통의 자리다.

김 장관은 취임 두 달 만에 다시 대한상의와 만난 자리에서 정부의 고용노동정책 방향을 직접 설명하며 재계와 소통했다. 그는 “출범 100일 동안 노조법 개정, 임금체불 근절대책, 일자리 첫걸음 보장제, 노동안전 종합대책 등 굵직한 정책을 잇따라 발표했다”며 초기 성과를 언급했다.

특히 이재명 대통령의 청년 채용 확대 요청에 재계가 화답해 올해 4만명 이상, 향후 5년간 11만5800명 규모의 채용계획을 발표한 데 대해 감사를 전했다. 김 장관은 “청년 고용을 위한 재계의 의지가 노동과 함께하는 진짜성장의 출발점이 될 것”이라고 평가했다.

이어 AI 확산과 저출생·고령화 등 노동시장 환경 변화를 언급하며 “기존의 정형화된 출퇴근 방식과 일하는 장소, 업무 내용이 빠르게 바뀌고 있다”며 “이에 대응하지 못하면 노동시장 활력 저하를 피하기 어렵다”고 경고했다.

그는 필수 과제로 ▷안전한 일터 조성 ▷신기술 훈련 강화 ▷중장년·청년·여성·외국인을 포괄한 숙련인력 확보 ▷지역경제 활성화를 꼽으며 “모든 일하는 사람의 권리 보장과 공정·상생의 노사관계가 뒷받침돼야 한다”고 덧붙였다.

강연 이후에는 노조법 개정 후속조치, 산업안전 정책 이행, 정년연장과 주 4.5일제 확산 등 현안을 두고 기업인들의 건의가 이어졌다. 기업들은 경제계 의견을 충분히 반영해 줄 것과 함께 유연한 임금체계 및 근로시간 활용을 종합적으로 고려해 달라고 요청했다.

이재하 대한상의 고용노동위원장은 “고용노동정책의 성공을 위해서는 노사정이 함께 협력하는 것이 중요”며 정부가 현장과 꾸준히 소통해 주기를 요청했다. 이에 김 장관은 “정부와 경영계, 노동계가 함께 책임지는 선진적 노사관계를 구축해야 한다”며 현장과의 지속적 소통을 약속했다.

이날 강연에는 이재하 삼보모터스그룹 회장을 비롯해 삼성전자, HD현대, 신세계, 포스코, 한화, 현대자동차 등 50여 명의 주요 기업 관계자가 참석했다.

한편 대한상의는 매년 상·하반기 한 차례씩 고용노동위원회를 열어 정책 당국자 강연과 현안 논의를 이어오고 있다.