‘KBW 2025’ 기자간담회 브라이언 미엘러 스테이블 공동대표 동석 美 지니어스법 기반 규제 준수형 코인 4분기 출시 “거래 늘수록 교역 장벽 낮아져”…스테이블코인 필요성 강조

[헤럴드경제=경예은 기자] “테더의 미국내 스테이블코인 프로젝트 USAT가 올해 4분기에 출시를 하게 되면 미국 금융 기술의 큰 전환점이 될 것이다”

보 하인스(Bo Hines) 테더 최고경영자(CEO)는 23일 서울 워커힐 호텔에서 열린 ‘코리아블록체인위크(KBW) 2025’에서 기자 간담회를 통해 이같이 자신있게 말했다.

그는 “지니어스법(Genius Act)이 충분한 규제 표준을 마련했으며 USAT는 이러한 법적 기반을 토대로 은행 서비스를 이용하지 못하는 계층에게도 금융 접근성을 제공할 수 있을 것”이라고 강조했다. 아울러 “USAT와 기존 USDT 간 상호 운용성을 확보할 수 있도록 노력해왔다”고 덧붙였다.

하인스 CEO는 백악관 정책 자문으로 활동했던 경험을 언급하며 “스테이블코인이 미국에서 화폐로 자리잡기 위한 규제 자율화 과정에서 일정한 역할을 했다고 본다”며 “지니어스법 통과 이후 민간 차원에서 풀어야 할 과제가 남아 있다고 판단해 시의적절하게 사임했다”고 말했다.

그는 “USAT를 4분기 론칭할 생각을 가지고 있다”며 “USAT 출시가 단순 송금 수단을 넘어 무역, 결제, 금융 서비스 전반에서 디지털 달러화를 부르는 쇼케이스가 될 것”이라고 전망했다.

이날 간담회에 동석한 브라이언 미엘러(Brian Mehler) 스테이블 공동대표(Co-CEO)도 서비스 확장 의지를 밝혔다. 그는 “상거래는 24시간 멈추지 않고 돌아가며, 이에 맞는 비용 효율적이고 안전한 결제 수단이 필요하다”며 “USDT와 USAT 모두 규제 준수를 기반으로 확장해 시장의 다양한 요구를 충족시킬 것”이라고 강조했다.

한국 시장의 규제 가능성과 관련해서는 신중한 태도를 보였다.

하인스 CEO는 “USDT는 이미 전 세계 5억 명의 사용자를 확보했으며, 이 수요는 앞으로도 유지될 것”이라며 “한국의 규제 역시 지금까지 우리가 쌓아온 성과를 참고하길 바란다”고 말했다. 그러면서 “이런 변화는 한국에서도 나타날 것이고 금융기관이나 사용자들이 주도하는 시장에 규제가 뒤따를 것”이라며 “저렴하고 간편한 송금 방식을 받아들이는 흐름은 어느 한 국가가 거부하기 어렵다”고 덧붙였다.

이날 미엘러 CEO는 스테이블코인 변동성 우려와 관련해 “거래가 늘어날수록 국가 간 교역 장벽은 낮아지고 경제 활성화 효과가 있을 것”이라며 스테이블코인의 긍정적 효과를 부각했다.