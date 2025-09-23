[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 ‘THE 짜장, 인천에서 시작된 특별한 한 그릇’을 주제로 오는 11월 1일부터 2일까지 차이나타운, 상상플랫폼, 개항장 일대에서 ‘1883 인천 짜장면 축제’를 개최한다.

올해 처음으로 열리는 ‘1883 인천 짜장면 축제’는 인천 개항과 함께 재탄생한 짜장면을 인천의 정체성을 상징하는 문화자산으로 한 대표 축제로 발전시켜 나갈 계획이다.

축제는 짜장면의 역사와 이야기를 담은 아카이브관을 비롯해 아이들을 위한 ‘짜장 키즈파크’와 체험형 클래스, MZ세대를 겨냥한 무대 공연과 체험 부스, 포토존, 성인 세대를 위한 수타면 시연, 짜장면 추억관, 스탬프 투어 및 현장 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 구성된다.

또 ▷1883년 개항 당시의 옛 짜장면 시식코너 ▷차이나타운 다양한 짜장면 이벤트 ▷인천 특산물을 활용한 청년 셰프들의 창작 짜장면 시식코너 등 과거·현재·미래를 아우르는 특별한 체험도 마련된다.

이밖에 노을을 감상하며 휴식을 취할 수 있는 ‘리프레시존과 가을 가족 소풍 분위기를 느낄 수 있는 ‘소풍존’ 등 부대공간도 운영한다.

‘1883 인천 짜장면 축제’의 자세한 안내 사항은 공식 인스타그램으로 확인할 수 있다.