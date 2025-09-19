압수수색 명단에 주민등록번호 등 제외 특검 “통일교 식별에 충분한 자료 확보” 정당법 위반엔 입당 자발성 여부가 핵심

[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 통일교 교인들이 국민의힘에 부적절하게 입당했다는 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 국민의힘 당원 명부 중 통일교 교인으로 추정되는 리스트를 확보하고 분석하고 있다.

김형근 특별검사보는 19일 언론 브리핑에서 “확보한 (당원 명부) 자료는 현재 분석 중이다”며 “영장에 기재된 특정 기간에 한정해 통일교 교인의 국민의힘 당원 가입 여부를 기술적으로 확보한 것”이라고 밝혔다. 이어 이번 압수수색에서 500만명 상당으로 알려진 국민의힘 전체 당원 명부를 조회한 것은 아니라고 김 특검보는 강조했다.

특검은 국민의힘 당원 데이터베이스(DB)를 관리하는 업체를 전날 압수수색 했다. 지난달 13일과 18일 특검의 압수수색 시도가 국민의힘 의원들의 반발에 부딪혀 무산된 뒤 한 달 만에 다시 강제수사에 돌입한 것이다. 특검은 국민의힘 측의 반박을 고려해 압수수색 영장을 더 구체적으로 수정해 발부받은 것으로 알려졌다.

이제 특검이 손에 넣은 국민의힘 당원 명부가 실제 통일교 교인인지 확인하는 작업이 남아있다. 국민의힘은 특검이 “주민등록번호와 계좌정보 등 민감 정보를 제외한 통일교 교인 추정 당원 명단을 압수수색 했다”고 밝혔다.

특검은 민감 정보 없이도 교인 여부를 판단할 만한 자료를 확보했다고 설명했다. 김 특검보는 “(주민등록번호나 계좌번호 없이) 다른 방식으로 동일인 여부를 확인할 수 있는 과정을 통해 추출했다”면서 “예컨대 생년월일을 가지고 동일인이라고 식별할 수 있지 않나”라고 설명했다.

그러면서 김 특검보는 “영장 기재된 내용과 관련해 필요한 자료를 다 추출했다”고 덧붙였다.

국민의힘 당원 명부 압수수색은 지난 2023년 3월 국민의힘 전당대회에서 통일교가 권성동 의원을 당대표로 밀기 위해 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹을 규명하기 위해 이뤄졌다. 압수수색 영장에 정당법 위반 혐의를 적었는데 통일교가 교인들에게 국민의힘 당원 가입을 강요했는지를 살피게 될 것으로 전망된다. 정당법 위반이 성립하려면 자발성이 없는 입당이었단 점을 논리적으로 드러내야 한다.

특검, 확보한 당원 명단 ‘분석 중’

김 특검보는 확보한 국민의힘 당원 명단의 구체적인 인원수에 대해서는 말을 아꼈다.

정치권에 따르면 특검은 압수수색 영장에 ‘해당 기간(2023년 3월 전당대회 직전 6개월 등)에 신규 가입한 당원’을 압수수색 대상으로 명시했다. 다만 특검이 적시한 기간 중 국민의힘에 신규 가입한 통일교 교인 추정 당원은 3000여명에 불과해 특검이 DB를 계속해 대조·분석했고, 결국 통일교 교인 120만명 명단과 겹치는 당원까지 최소 10만명 이상의 명부를 확보했다는 주장이 제기됐다.

특검은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 ‘건진법사’ 전성배 씨의 요청을 받고 교인들을 당원으로 가입시킨 것으로 의심한다. 하지만 권 의원은 2023년 1월 당대표 선거에 출마하지 않았다.

권 의원은 통일교 측으로부터 1억원대의 불법 정치자금을 수수했다는 혐의로 지난 16일 구속됐다. 권 의원은 “통일교와 금전 거래는 물론, 청탁이나 조직적 연계 등 그 어떤 부적절한 관계도 맺은 적이 없다”며 의혹을 부인했다.

한학자 총재 구속영장 청구…통일교 “교단이 로비 관여하지 않아”

한편 특검은 통일교 청탁 의혹의 정점에 있는 한학자 총재를 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했다. 한 총재는 특검으로부터 김 여사에게 고가의 장신구 등 금품과 함께 통일교 지원 청탁 전달을 지시했다는 의혹을 받는다. 한 총재와 통일교 측은 그건 어디까지나 윤 전 본부장의 개인적 일탈이라고 줄곧 주장한다. 교단 차원에서 개입한 적은 없다는 것이다.

통일교 청탁 의혹과 관련해 앞서 기소된 김 여사와 윤 전 본부장, 전씨 등의 공소장에는 한 총재가 통일교를 이끌며 강조해 온 ‘정교일치’ 이념을 실현하기 위해 윤석열 전 대통령 부부와 유착 관계를 형성하려 시도했다는 내용이 담겼다.

한 총재에 대한 구속영장 심사는 오는 22일 열린다.