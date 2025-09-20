태국·캐나다 잇단 금리 인하 한국·중국·인도도 완화 여력 美 매그니피센트7 실적 개선 전망

[헤럴드경제=경예은 기자] 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 글로벌 증시는 새로운 상승 랠리의 신호탄을 쐈다는 분석이 나왔다. 금리 인하와 풍부한 유동성이 맞물리면서 단기 조정 우려를 넘어 추가 상승세로 이어질 것이란 전망이다.

문남중 대신증권 연구원은 “9월 FOMC는 증시 하락의 변곡점이 아닌 상승 동력”이라며 “미국의 양호한 펀더멘탈과 글로벌 유동성 증가 기대가 맞물리면서 두 번째 상승장이 전개될 것”이라고 밝혔다. 그는 “단순히 ‘많이 올랐다’는 이유만으로 증시가 쉬어간다고 보는 것은 향후 전개될 장세에 방해물이 될 뿐”이라고 강조했다.

문 연구원은 이번 금리 인하가 7~8월 미국 고용지표 급감에 따른 결과물이라고 분석했다. FOMC 이전에는 금리 인하 기정사실화가 위험선호 심리를 자극했다면, 이후에는 남은 두 차례 회의에서 ‘빅컷(50bp)’ 기대감이 상승세를 뒷받침할 것으로 내다봤다.

거시적으로는 미국의 금리 인하가 유럽과 아시아 신흥국들의 완화 정책이나 재정 지출 확대를 자극해 글로벌 유동성 확대를 이끌 것으로 전망된다. 실제로 태국과 캐나다는 최근 잇따라 기준금리를 낮췄다. 지난 17일(현지시간) 캐나다 중앙은행은 미국 관세 여파로 경기 둔화 압력이 커졌다며 기준금리를 0.25%포인트 인하해 2.50%로 조정했다. 태국도 지난 8월 금리를 1.75%에서 1.50%로 낮췄는데, 이는 3년 만의 최저 수준이다. 한국과 인도, 중국 역시 성장 둔화에 대응할 금리 인하 여력이 있다는 평가다.

국가별 하반기 증시 전망도 차별화됐다. 미국은 경기 확장과 실적 개선에 기반해 매그니피센트7(빅테크) 기업 실적이 개선될 것이란 관측이다. 한국은 2분기 국내총생산(GDP) 역성장과 반도체 업황 둔화, 정치적 불확실성 등 악재에도 불구하고 낙폭 과대에 따른 반등 여력이 남아 있다는 진단이다. 유럽은 경기 방어 차원의 금리 인하 기대, 일본은 주주가치 제고 정책이 주가를 부양할 요인으로 꼽혔다. 반면 중국은 경기 부양책 시행이 춘제 이후로 미뤄질 가능성이 높아 단기 압력이 불가피하다는 것이 문 연구원의 설명이다.

지난 15~18일 증시 수익률을 살펴보면 전세계 MSCI가 0.72% 오른 가운데 ▷미국 S&P500 +0.72% ▷유럽 유로스톡스50 0.59% ▷한국 코스피 +1.94% ▷대만 가권 +1.16% ▷인도 센섹스 +1.35% ▷브라질 보베스파 +2.27% 등을 기록했다. 반면 일본 토픽스(-0.05%), 중국 CSI300(-1.01%)은 약세로 마감했다.

다음 주에도 주요 경제지표와 이벤트가 대기 중이다. 22일 중국에서는 9월 1년·5년 만기 대출우대금리(LPR)가 발표된다. 이어 25일에는 미국의 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 공개된다. 같은 날 발표될 미시간대 소비자심리지수와 기대인플레이션도 연준의 통화정책 행보를 가늠할 수 있는 단서가 될 전망이다.