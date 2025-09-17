[헤럴드경제=김보영 기자] 러시아 수도 모스크바에 북한 식당이 새로 문을 열었다.

16일 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스에 따르면 ‘평양관’이라는 이름의 북한 식당이 모스크바 남동부에 있던 옛 패밀리 레스토랑 ‘베르바’ 자리에 새 간판을 달고 영업을 시작했다.

지역의 이색 식당을 소개하는 텔레그램 채널 ‘포스톨로브캄’은 평양관에 대해 “모스크바 시민을 즐겁게 하기 위한 코스프레 흉내내기가 아닌 실제 북한 여성이 직원으로 근무한다”고 전했다. 이어 “제복 차림에 하이힐을 신은 젊은 여성들이 마치 항공사 승무원을 연상케 한다”고 묘사했다.

해당 식당의 메뉴는 라면, 비빔밥, 한국식 바비큐, 김치 등으로 구성돼 있으며, 가격대는 “평범한 수준”으로 알려졌다. 채널 운영자는 치킨 윙, 김치찌개, 매운 된장국, 민물 농어찜을 주문했더니 44달러가 청구됐다고 전했다.

그는 “종업원과 러시아어로 대화하는 데 어려움은 있었지만 큰 문제는 없었다”면서도 “음식이 천천히 무작위로 나오기 때문에 운영이 자리를 잡을 한 달쯤 뒤 방문하는 것이 좋겠다”고 덧붙였다.

식당 안에서는 정신을 혼미하게 하는 북한 주체 음악이 흘러나오며, 러시아어로 된 북한 잡지가 비치돼 있다는 후기도 나왔다. 그는 김치찌개 금액이 과다 청구됐다며 “공산주의자들도 돈을 뜯어내는 건 자본가 못지않다”고 농담하기도 했다.

이 식당은 러시아 현지인만 손님으로 받는 것으로 전해졌다. 러시아판 구글맵인 얀덱스 맵에 올라온 리뷰에 따르면, 한 방문자는 입장 과정에서 여권을 보여주고 나서야 겨우 들어갈 수 있었다고 밝혔다.

그는 “직원이 우리가 러시아 국적인지를 확인하겠다며 여권을 요구했고, 러시아어가 서툰 북한 여성 직원이 국적과 출신지를 집요하게 물었다”며 “여권이 없다고 설명하며 ‘러시아인이고 남한에 가본 적도 없다’고 답했지만, 직원들이 완전히 믿는 것 같지는 않았다”고 적었다.

북한은 오랜 기간 해외에 노동자를 파견해 식당을 운영하며 외화를 벌어왔다. 중국을 비롯해 동남아시아, 몽골 등지에 진출했으나, 유엔 제재로 상당수가 문을 닫았다. NK뉴스는 “제재에도 불구하고 여전히 많은 식당들이 정권을 위해 외화를 벌고 있으며 최근 몇 년 사이 새로 문을 연 사례도 있다”고 짚었다.

모스크바에서 이번에 문을 연 평양관은 2009년 문을 연 ‘고려’ 식당 이후 두 번째 북한 식당이다. 고려 식당은 북한 국적의 김연철이 법인으로 등록해 운영을 시작했으며, 코로나19 팬데믹 기간에도 영업을 이어왔다. 이곳 역시 북한 여성 직원을 고용했으며, 외국인과 한국인 손님도 종종 찾았던 것으로 전해졌다. 서류상으로는 2021년 폐업 처리됐지만 실제로는 현재까지도 영업을 계속하는 것으로 알려졌다.