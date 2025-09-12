노동부, 전문가 13명 참여 첫 회의 AI 기반 직업훈련 강화·정책 로드맵 마련 착수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 인공지능(AI)의 확산으로 산업과 고용 전반의 지형이 급격히 변하는 가운데 정부가 고용 충격을 최소화하기 위한 대응에 나섰다.

고용노동부는 12일 서울 포스트타워에서 ‘인공지능(AI) 산업전환과 일자리’ 포럼 출범식을 열고 1차 회의를 개최했다.

이번 포럼에는 AI와 고용노동 분야 전문가 13명이 참여해 현장 사례를 바탕으로 노동시장 변화를 진단하고, 중장기 고용노동 정책 방향을 모색했다. 첫 회의에서는 ▷AI 기술 발전 현황과 노동시장 영향(김유철 LG AI연구원 전략부문장) ▷정부의 AI 전환 대응 정책(김득중 정보통신산업진흥원 부원장) 등이 발표됐다.

김유철 부문장은 “AI 시대에는 직무 재정의와 재교육이 시급하다”며 산업 현장의 인력 재편 필요성을 강조했다. 김득중 부원장은 “글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되는 상황에서 새 정부는 ‘AI 3대 강국’을 목표로 산업 지원을 강화하고 있다”고 말했다.

노동부는 향후 월 1~2회 정기 회의를 열어 AI 활용 기업과 행정 사례, 인사노무 관리의 법적 쟁점, 사회안전망 확충 방안 등을 논의할 예정이다. 이를 바탕으로 가칭 ‘AI 대응 일자리정책 로드맵’을 마련한다는 계획이다.

정부는 또 현장에서 필요한 AI 실무 인재 양성에도 속도를 낸다. 2026년 예산안에는 ▷첨단산업·디지털 핵심 실무인재 5만명 양성 ▷AI 훈련 인프라 확충 ▷중소기업 AI 기초·융합 과정 지원 등이 반영됐다.

김영훈 노동부 장관은 인사말에서 “AI는 생산성과 효율성을 높이는 기회이자 일자리 변화라는 도전이기도 하다”며 “기술 발전 속에서 발생할 수 있는 고용 충격을 최소화하고, 국민 누구나 공정하고 안전한 노동환경을 누릴 수 있도록 직업훈련과 고용서비스를 강화하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 특히 준비된 인사말 일부가 실제로 AI가 작성한 원고라는 사실을 공개해 눈길을 끌었다. 그는 “AI는 이미 창작과 연구까지 파고들고 있다”며 “정부가 모든 해답을 가질 수는 없는 만큼 산업·학계·현장의 지혜를 모아 지속가능한 정책을 만들어 가겠다”고 말했다.