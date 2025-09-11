“디지털 성범죄 피해자 지원 강화할 것”

[헤럴드경제=안효정 기자] 이재명 정부 초대 여성가족부 장관으로 임명된 원민경 신임 장관이 취임 이후 첫 일정으로 중앙디지털성범죄피해자지원센터(중앙 디성센터)를 방문했다.

원민경 여성가족부 장관은 11일 오후 서울 중구 한국여성인권진흥원의 중앙 디성센터를 찾아 디지털성범죄 피해자 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

원 장관은 “장관으로 임명된 후 첫 행보로서 중앙 디성센터에 서게 되니 변호사 시절 ‘N번방 사건’ 피해자 변호인단으로 활동했던 기억이 떠올라 감회가 새롭다”면서 “피해자의 고통을 직접 지켜보며 피해 영상물을 신속히 삭제해 유포를 막는 일이 얼마나 중요한지 절실히 깨달았고 그만큼 디성센터의 역할이 크다는 것도 실감했다”고 말했다.

이어 “새로운 국민주권정부에서는 모두가 안전한 일상을 누리고 폭력으로 인한 인권을 침해받지 않도록 젠더폭력 대응체계를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.

그러면서 “디지털성범죄 피해 지원, 수사, 유통 방지 등을 아우르는 피해자 중심의 원스톱 대응체계를 신속하게 구축하는 것이 우리의 중요한 추진 과제”라며 “디성센터 종사자들이 자부심을 갖고 안정적으로 일할 수 있도록 인력과 예산 등 필요한 지원을 꼼꼼히 살피고 재원 마련이 필요한 사안은 국회 및 재정당국과 긴밀히 협의해 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

중앙 디성센터는 한국여성인권진흥원 내 설치된 기관으로 지난 2018년부터 디지털성범죄 피해 상담과 피해 영상물 삭제지원, 법률·수사·의료 연계 서비스를 제공해왔다.

2026년 여가부 예산안에는 중앙·지역 디성센터의 인력 확충 및 종사자 전문성 강화, 삭제시스템 운영 등을 위한 예산 등이 증액 편성됐다. 여가부는 앞으로 인공지능(AI) 기반 딥페이크 성범죄물 탐지·추적이 가능하도록 시스템을 고도화하고 아동·청소년 온라인 성착취에 대한 선제적 대응 시스템으로 보다 신속한 피해자 중심 원스톱 지원체계를 마련해 나갈 계획이다.

앞서 국민주권정부를 내세운 이재명 정부는 ‘여성의 안전과 건강권 보장’을 국정과제로 제시하며 디지털성범죄에 강력히 대응하고 통합(원스톱) 대응 협력체계를 구축하겠다고 밝힌 바 있다.