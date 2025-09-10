[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨의 재판이 오는 24일 본격 시작한다. 공판준비기일 없이 곧바로 공판기일을 시작한다.

10일 서울중앙지방법원 형사27부(부장 우인성)는 오는 24일 오후 2시 10분은 김 씨 사건의 첫번째 공판기일로 지정했다.

김건희특검팀(특별검사 민중기)은 지난달 29일 김 씨를 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속기소했다. 각각 도이치모터스 주가조작 의혹, 정치 브로커 명태균 선거 개입 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 등과 관련된다.

재판부는 공판준비기일 없이 곧바로 공판기일을 지정했다. 공판준비기일이란 본격적인 재판 시작에 앞서 쟁점 정리, 입증 계획 등을 논하는 자리다. 피고인 출석 의무는 없다. 통상 쟁점이 복잡하고 치열한 법리 다툼이 예상되는 대형 사건에서는 준비기일을 1~2회 정도 진행한다.

윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건은 2차례 공판준비기일을 진행했다. 내란특검팀이 추가 기소한 체포방해 혐의 1심 재판 또한 지난달 19일 1차 준비기일을 진행하고 오는 26일 첫번째 공판기일을 진행할 예정이다. 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행안부 장관 또한 각각 오는 16일과 19일 1회 공판준비기일을 앞두고 있다. 김 씨 관련 사건으로 기소된 이일준 삼부토건 회장과 이응근 전 삼부토건 대표는 오는 12일 2차 공판준비기일을 가질 예정이다.

다만 공판준비기일 지정은 재판장의 결정 사항으로 향후 공판기일 시작 이후에도 필요하다고 판단될 경우 준비기일이 지정될 수 있다. 김 씨 사건을 심리하는 서울중앙지방법원 형사27부는 통일교 2인자로 불리던 윤영호 전 통일교 세계본부장 사건을 맡은 재판부이기도 하다. 윤 씨는 오는 17일 첫번째 공판기일이 예정됐다.