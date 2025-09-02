익시젠(ixi-GEN) 기술과 엑사원(EXAONE) 활용 KODATA, 보유 데이터를 AI 모델 학습용으로 제공

[헤럴드경제=유혜림·고재우 기자] 한국평가데이터가 LG유플러스와 함께 기업과 금융에 특화된 AI(인공지능) 모델을 공동 개발한다고 2일 밝혔다.

KODATA에 따르면, 양 사는 최근 이를 위한 기술 및 데이터 협력을 통한 연구개발 및 공동사업 수행에 대한 사업 제휴를 체결했다. 양 사는 현재 개발을 위한 데이터 준비 등 실무 작업에 들어간 상태다.

이번 공동사업은 LG유플러스가 출시한 소형 언어모델(sLLM) ‘익시젠(ixi-GEN)’의 도메인 특화 기술을 바탕으로 LG AI 연구원의 초거대 언어모델 ‘엑사원(EXAONE)’을 학습시켜 기업과 금융에 특화된 AI 파운데이션 모델을 개발하는 것이 주요 골자다.

해당 모델은 사용자의 질문에 따라 특정 기업 정보를 요약해 제공하거나 기업 간 비교·분석한 자료를 제공하는 AI 기반 맞춤형 서비스를 제공한다는 설명이다.

특히 이번에 개발하는 모델에는 DACP(Domain-Adaptive Continued Pretraining) 기술을 적용해 금융 분야에 특화된 성능을 구축할 예정이다. 이는 산업별 특화 데이터에 대한 추가 학습을 통해 AI 모델의 정확도를 높이는 기능이다.

현재 1300만 개 이상의 기업 데이터베이스(DB)를 수집·축적한 KODATA는 기업의 재무 및 신용정보, 신용·기술평가 정보, 법인 및 부동산 등기정보, 산업 동향 분석 등 다양한 빅데이터를 AI 모델의 학습 데이터로 제공할 예정이다.

정영훈 LG유플러스 기업AI사업담당(상무)는 “KODATA와의 협력으로 금융 현장에 실질적인 도움이 되는 AI 서비스를 구현할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 산업별 고객 요구에 맞춘 AI 기술로 새로운 비즈니스 기회를 만들겠다”고 말했다.

이래형 KODATA AI전환실장은 “KODATA의 데이터 전문성과 LG유플러스의 AI 기술이 결합돼 금융권 고객에게 새로운 디지털 경험을 제공할 수 있을 것”이라며 “금융 AI 에이전트의 고도화를 위해 지속 협력하겠다”고 말했다.