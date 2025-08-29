손님은 느는데 관광수지 적자 커져 ‘값싸게 노는 MT명소’ 고착화 막아야 미들급~하이엔드 고객 유치 채널 필요

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 K-팝, K-드라마, K-뷰티의 지구촌 열풍은 역설적으로 우리 관광산업 구조를 멍들게 하고 있다.

방한 연령대가 낮아지고, 1인당 한국내 소비액 즉 객단가가 축소되면서, 2019년보다 더 오고도, 2025년 관광무역수지 적자폭은 더 커지는 현상이 나타나고 있는것이다.

경제력을 가진 40-70세대, 특히 프리미엄 고객, 허니문 고객, 인센티브 단체 고객을 유치와 매력 발굴을 위해 배전의 노력을 기울여야 한다는 목소리가 높다.

아울러, 40-70세대 중산층~하이엔드 고객들이 대거 방한할 수 있는 강력한 인바운드 채널이 필요하다는 지적이다.

감각적인 K-시리즈 만을 앞세워 방한객 숫자에만 연연하다가는 한국관광산업구조가 ‘값싸게 놀다오기만 하는, 젊은애들 MT 가기 좋은 곳’이라는 이미지로 고착될 수도 있겠다.

2025년 상반기 외국인 관광객 수가 역대 최대인 883만 명을 기록했음에도 불구하고, 관광수지가 마이너스 52억 달러 적자를 기록하며 구조적 문제를 드러냈다. 올 상반기 적자폭은 코로나직전 전성기였던 2019년 상반기(41.8억 달러 적자)보다 악화된 수치로, 양적인 성장이 수익으로 이어지지 않는 문제를 보여주고 있다.

29일 야놀자리서치에 따르면, 상반기 방한객의 1인당 지출액은 2019년(1225달러) 대비 17.4% 감소한 1012달러에 그쳤다. 이로 인해 전체 관광수입 또한 13.6% 줄어든 89.4억 달러를 기록했다.

이러한 ‘양적 회복 속 질적 부진’의 원인으로는 여러 변화가 복합적으로 작용했다.

고부가가치 소비가 이뤄지는 단체여행 비중이 2019년 15.1%에서 2025년 1분기 8.6%로 급감한 반면, 소비 규모가 상대적으로 작은 개별여행이 82.9%로 확대된 여행 행태의 변화가 뚜렷했다.

또한 방한 관광의 주요 활동이었던 쇼핑을 선택한 비율이 2019년 92.5%에서 79.4%로 크게 낮아졌으며, 체류 시간이 8시간 정도로 소비가 적은 크루즈 입국자 수가 9만 명에서 46만 명으로 폭증한 것도 주요 원인으로 분석된다.

2025년 상반기, 한국인의 해외여행은 팬데믹 이전의 활력을 되찾았다. 총 1456.4만 명이 해외로 떠나며 2019년 수준에 근접했다. 일본 방문객은 478.3만명, 베트남 220.8만명으로 팬데믹 이전 수준을 넘어섰다. 국민의 해외여행 지출은 141.4억 달러에 육박하며 2019년 수준을 회복했다.

이에 비해 역대 최대 규모의 외국인 관광객이 한국을 찾았음에도 불구하고, 이들이 소비하는 금액은 한국인이 해외에서 쓰는 돈에 크게 미치지 못했다.

야놀자리서치 홍석원 수석연구원은 이번 실적에 대해 “단순한 관광객 수 증가로는 해결할 수 없는 ‘저가 관광’이라는 구조적 문제가 여실히 드러난 것”이라고 지적하며, “관광수지 적자 고착화는 한국 관광의 미래를 위협하는 심각한 문제”라고 경고했다.