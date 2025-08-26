‘이문아이파크자이’ 입주장 가보니 6·27 대출규제 후 전세매물 줄자 집주인, 월세수익 선호…전환 가속 청년·신혼부부 월세 부담 가중

“선택의 여지가 있는 게 아니에요. 월세로 내몰리는 거죠.”(이문동 A공인중개사무소 대표)

지난 20일 찾은 서울 동대문구 이문동 대단지 신축 아파트 이문아이파크자이 인근 부동산 시장은 오는 11월 입주를 앞두고 분주하게 움직이고 있었다. 일반적으로 신축 아파트의 경우 집주인들이 잔금을 치르기 위해 전세를 내놓는 경우가 많지만 정부의 6·27 대출규제로 ‘소유권 이전 조건부 전세대출’이 차단되면서 임차매물은 빠르게 월세로 전환되고 있다. 현장에서 만난 찾은 공인중개사들은 “임대인과 임차인 모두 발이 묶였다”며 현실적인 대안을 찾기 어려운 상황이라고 토로했다.

이문동 A공인중개사무소 대표는 “전세 매물 있냐는 문의는 끊이지 않지만 ‘대출 받으면 보여줄 매물이 없다’고 대답한다”며 “불과 두 달 전만 해도 전월세 계약 비율이 7대 3 수준이었으나, 규제 이후 상황은 급변해 지금 이문아이파크자이의 입주장은 오히려 4대 6 정도로 월세 매물량이 전세 매물량을 넘어섰다”고 전했다.

실제 직방이 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과에 따르면 서울 동대문구 아파트 임대차거래(신규계약 기준) 중 월세 비율은 62%로 전세보다 월세 비중이 높았다.

이문동 B공인중개사무소 대표는 “집주인들은 임차인 보증금을 받아 잔금을 치르려 계획해왔는데, 갑작스런 규제로 인해 세입자가 대출을 받을 수 없게 됐다”며 “결국 집주인도, 세입자도 서로 계약할 방법이 막혀 난처한 상황”이라고 설명했다. 이어 “잔금을 치르지 못한 집주인 물건은 사실상 전세 계약이 불가능하다”고 말했다.

이문아이파크자이는 이문휘경뉴타운 중 이문3-1구역과 3-2구역을 재개발해 지어지는 아파트다. B대표는 “현재 매물 중에는 조합원 물량이 많기 때문에 조합원 분양가에서 권리가액을 제외한 나머지 분량인 2~3억원선에서 월세 보증금이 설정되는 경향이 있다”고 설명했다.

잔금을 다 치러 여유가 있는 소유주들도 전세 대신 월세를 선호하긴 마찬가지다. 현지 C공인중개사무소 대표는 “저금리시대에 전세 보증금을 받느니 월세를 조금이라도 더 받겠다며 월세로 전환한 집주인이 생기고 있다”고 말했다. 또, “해당 소유주는 전세 7억원에 내놨던 매물을 보증금 1억원에 월세 240만원으로 바꿔 내놓았다”고 전했다.

C대표는 “이문동 재개발 아파트는 84㎡(전용면적) 기준 보증금 1억원당 월세 차이는 40만원 정도“라며 ”보증금 1억원이면 월세 240만원, 2억원이면 200만원, 3억원이면 160만원 수준“이라고 설명했다. 문제는 이런 구조가 신혼부부나 사회초년생 같은 젊은 세대에게 치명적이라는 점이다. C대표는 “사회초년생들이 어떻게 200만원대 월세를 감당하느냐”며 “그럼에도 선택의 여지가 없어 사실상 내몰림에 가깝다”고 꼬집었다.

일부 전세를 고수하는 집주인들은 결국 ‘급전세’를 내놓기도 했다. C대표는 “이문아이파크 84㎡을 전세 시세는 7억원대인데 어제 한 집주인이 ‘빨리 해치워야겠다’며 6억원으로 호가를 낮춰 내놓았다”고 전했다.

전월세 시장은 대출규제를 전후해 단지별로 움직임이 다른 모습이다. 인근 또다른 재개발 신축 대단지인 휘경자이디센시아는 지난 6월 30일 입주를 시작했는데, 규제 이전에 계약이 상당 부분 마무리돼 전세 거래가 상대적으로 활발했다. 같은 생활권의 이문아이파크자이와 달리 불과 몇 달 차이로 규제를 피해간 셈이다.

C대표는 “다만 휘경자이디센시아 내 남아있는 매물은 아직까지 전세 임차인을 못구한 매물이기 때문에 전세가를 크게 낮춰 84㎡가 5억원 후반대에 전세 거래되거나 아예 월세로 전환해 거래되고 있다”고 전했다.

윤성현·신혜원 기자