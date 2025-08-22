[헤럴드경제=김아린 기자] 임은정 서울동부지검장이 윤석열 정부 때 인천세관 마약밀수 사건 수사에 외압이 있었단 의혹을 파헤치는 검찰 합동수사팀을 이끌게 됐다.

대검찰청은 22일 검찰·경찰·국세청·금융정보분석원(FIU) 출신 20여명으로 꾸려진 합동수사팀의 소속이 대검에서 서울동부지검으로 변경됐다고 밝혔다.

2023년 1월 말레이시아 국적 피의자들이 인천국제공항을 통해 필로폰을 밀수한 범행에 인천세관 공무원들이 가담한 정황 수사하던 서울 영등포경찰서에 대통령실과 경찰, 관세청 고위 간부들이 외압을 행사해 사건을 은폐했다는 의혹 등이 합동수사팀의 수사 대상이다.

지난 달 17일 임 지검장은 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)을 만났다. 백 경정은 영등포경찰서가 인천세관이 마약 밀수에 연루된 정황을 수사하던 과정에서 대통령실과 경찰 지휘부의 외압이 있었단 의혹을 제기한 당사자다. 이 면담은 임 지검장의 초청으로 이뤄진 것으로 알려졌다.

한편 합동수사팀은 전날 경찰청 국가수사본부 마약조직범죄수사 사무실에 대해 압수수색 영장을 집행하는 등 수사에 속도를 내고 있다.