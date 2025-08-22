스트래티지 주가 낙폭, 알파벳 6배 수준 가상자산 공포·탐욕 지수 75→44 급락 서학개미 비트마인 8338만 달러 순매수…상위50 종목 中 2위

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국의 향후 통화정책을 가늠할 잭슨홀 미팅이 개최된 가운데 투자심리가 급격히 얼어붙으며 가상자산 관련주가 급락했다. 반면 위축된 시장 분위기 속에서도 국내 개인 투자자들은 ‘저가 매수’에 나섰다.

21일(현지시간) 뉴욕증시에서 가상자산 비트코인 관련주로 꼽히는 스트래티지는 최근 5거래일(15~21일) 동안 9.48% 급락했다. 코인베이스도 같은 기간 7.57% 떨어졌다. 최근 한 달간 낙폭은 더 컸다. 두 종목의 주가는 각각 20.81%, 27.40% 하락했다.

가상자산 시세 역시 약세를 면치 못했다. 인베스팅닷컴에 따르면 같은 기간 ▷비트코인(-4.9%) ▷이더리움(-6.66%) ▷리플(-6.39%) 등이 약 5~6%대의 낙폭을 기록했다.

이와 달리 주요 빅테크 종목들의 하락폭은 상대적으로 제한적이었다. 같은 기간 나스닥종합지수가 2.81% 떨어지는 동안 ▷애플(-3.39%) ▷아마존(-3.91%) ▷엔비디아(-3.87%) ▷알파벳(-1.57%) 등이 소폭 내리는 데 그쳤다.

가상자산주 낙폭이 커지자 최근 일주일(14~20일) 사이 국내 개인투자자들은 저가 매수세를 보였다. 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 국내 투자자들은 해당 기간 비트마인을 8338만달러(약 1167억원)순매수했다. 서클 인터넷(7067만달러, 약 989억원)과 코인베이스(1342만달러, 약 188억원)도 상위 순매수 50종목에 이름을 올렸다.

시장에서는 이번 낙폭 확대가 21~23일 미국 와이오밍주(州)에서 열리는 잭슨홀 미팅과 제롬 파월 연방준비제도(Fed, 연준) 의장의 연설을 앞둔 경계 심리 때문으로 보고 있다. 연준이 도널드 트럼프 대통령의 바람대로 금리 인하 기조로 선회한다면 가상자산 시장은 ‘안도랠리’를 보이겠지만 파월 의장이 매파(통화 긴축 선호)적 발언을 내놓을 경우 투자 심리가 급격히 위축될 수 있다는 전망이다.

실제로 투자심리는 빠르게 악화하고 있다. 가상자산 공포·탐욕 지수는 지난주 75에서 전날(20일, 현지시간) 44로 급락했다. 비트코인 가격도 이번주 초 11만2500달러까지 밀린 뒤 22일(한국시간) 오전 8시30분 기준 11만2357달러에 거래됐다.

가상자산 전문매체 코인데스크는 이날 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 가상자산 시장 반동을 막았다고 보도했다. FOMC 의사록에는 물가 및 고용과 관련해 “참석자 대다수가 물가 상승(인플레이션)을 더 큰 위험으로 판단했다”고 적혔다. 다만 회의가 고용보고서 발표 이전에 진행된 만큼, 5월·6월 일자리가 25만8000개로 대폭 하향 조정된 것이 사전에 알려졌다면 결과가 금리 인하 쪽으로 기울었을 가능성도 제기된다.

시장 전문가들은 단기 하락세가 뚜렷하다고 진단했다. 알렉스 쿠프치케비치 Fx프로(FxPro) 수석연구원은 “비트코인이 11만2500달러 지지선을 깨고 50일 이동평균선 밑으로 내려간 것은 뚜렷한 약세 신호”라고 분석했다. 블록체인 분석업체 크립토퀀트(CryptoQuant)는 단기 투자자들이 1월 이후 처음으로 손실 매도를 단행했다고 밝혔다. 이는 통상적으로 더 깊은 조정 국면의 전조로 해석된다. 데이터 분석업체 샌티먼트(Santiment) 역시 8월 들어 거래량은 줄고 개인투자자 활동이 늘어난 점을 지적하며 “흔히 단기 고점에서 나타나는 패턴”이라 진단했다.

다만 낙관론도 존재한다. 전날(20일) 코인텔레그래프는 라이언 리 비트겟(Bitget) 거래소 수석 연구원의 말을 빌려 “파월 연설을 앞둔 거시경제적 긴장이 가상자산 투자자 사이에 공포를 자극한 측면이 있지만 11만2000달러 지지선이 유지된다면 향후 반등의 발판이 될 수 있다”고 전했다.

기관투자자들은 오히려 매입을 늘리는 추세다. 비트코인트레저리넷(BitcoinTreasuries.NET)에 의하면 비트코인을 보유한 기관은 최소 297곳으로 6월 초 124곳에서 2배 가까이 늘었다. 이 가운데 상장사와 비상장사가 각각 169곳, 57곳으로 가장 많이 집계됐고 투자·상장지수펀드(ETF) 44곳, 정부기관 12곳도 포함됐다. 이들이 보유한 비트코인은 총367만개로 전체 발행량의 17%에 해당하는 것으로 알려졌다.