말라가는 돈 줄…대주주 지원으로 ‘일시적 봉합’ 구조적 문제 해결은 ‘글쎄’…업계는 ‘생존모드’ 돌입

[헤럴드경제=노아름 기자] 여천NCC가 대주주 지원으로 유동성 위기를 간신히 넘기면서 석유화학업계 전반에 드리운 자금난 현실이 다시 부각됐다. 주요 제품 스프레드 개선을 기대하기 어렵고 가동률 회복이 더딘 가운데 업계가 금융권·자본시장 문을 두드리고 있지만 선뜻 손을 내미는 곳은 드물다.

16일 관련업계에 따르면 한화가 여천NCC에 자금대여를 승인한 데 이어 DL그룹 또한 여천NCC에 유상증자를 결정했다. 여천NCC는 한화솔루션과 DL케미칼이 각각 50%씩 지분을 공동으로 소유하고 있다.

여천NCC가 일단 급한 불은 껐지만 석유화학 업계에 짙게 드리운 그림자는 걷힐 기미가 없다는 게 공통된 진단이다.

핵심 제품의 마진이 최근 수개월째 손익분기점 아래 머물고 있는데다가, 중국발 대규모 증설과 수요 둔화가 겹치면서 국내 주요 석화사의 가동률은 바닥을 모르고 내려가고 있다. 원재료 나프타 가격 변동성에 더해 환율 부담도 겹치며 업황 회복이 요원해졌다는 관전평이 나온다.

여천NCC 외에도 석화업체들은 유상증자나 지급보증 등 대주주 지원에 기댈 수밖에 없는 처지다. 비핵심 자산 매각을 추진하며 현금 마련을 시도하는 곳도 심심찮게 발견된다.

업계 전문가들은 “언제까지 대주주 지원에 기대 생존할 수만은 없다”면서도 “노후설비 셧다운이나 구조조정이 불가피하다”고 입을 모았다. 일부에서는 채권단 공동관리나 사전회생계획(P-플랜) 등을 심각하게 고려해야할 상황이라는 진단을 내놓기도 한다.

상황이 긴박하게 흘러가자 석화업계는 기업의 재무주치의 역할을 해 온 사모펀드(PEF) 운용사 등 재무적투자자(FI)들로 시선을 돌리기도 했다. ‘큰 손’ 펀드들이 석화기업에 유동성을 공급해주길 기대하지만 운용사들은 투자 하이라이트 없이는 투자금 집행을 결정하기가 고민된다는 목소리가 중론이다.

금융투자시장에서는 “선제적 구조조정이 없는 상황에서 자금을 넣을 이유가 없다”는 기류가 감지된다. 은행권도 신용등급 하락 우려와 커버넌트(재무약정) 부담 때문에 신규 대출이나 만기 연장을 보수적으로 검토하는 분위기다. 회사채 시장 역시 저항이 크기는 매한가지다.

한 때 복수의 NCC를 통폐합하는 시나리오가 유력하다는 전망이 나오기도 했으나, 관련 논의를 위해 테이블에 앉은 기업들 역시 구체적 실현 방안 도출 단계에서 벽에 가로막혔다고 전해진다.

결국 업황 반등까지 버틸 체력을 비축하는 것이 관건이라는 분석이다. 투자업계 관계자는 “중소형 업체들의 도미노 도산 우려가 없진 않다”면서도 “구조조정 시도와 대주주 지원을 병행해 제품 스프레드 회복을 기대하는 것 외에는 뾰족한 수를 제시하기 어려워보인다”고 말했다.