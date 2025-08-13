‘TIGER 여행레저’ & ‘TIGER 화장품’

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용은 중국 단체 관광객 한시적 무비자 입국 허용에 따라 수혜가 예상되는 ‘여행레저’, ‘화장품’ 투자 TIGER 상장지수펀드(ETF) 2종을 소개하고 관련 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

정부는 지난 6일 개최한 ‘관광 활성화 미니정책 태스크포스(TF)’ 회의에서 다음달 29일부터 내년 6월 30일까지 한시적으로 중국 단체 관광객 대상 무비자 입국을 허용하기로 결정했다. 이에 방한 관광 수요 확대와 함께 국내 소비 업종에 대한 기대감이 커지는 상태다.

미래에셋자산운용이 꼽은 ‘중국 단체관광객 무비자 시행 수혜 ETF’의 첫번째는 여행레저다. ‘TIGER 여행레저 ETF’는 ‘파라다이스’, ‘대한항공’, ‘호텔 신라’ 등을 편입하고 있는 국내 유일 여행레저 ETF다. 중국인 관광객들은 면세점 쇼핑뿐 아니라 호텔, 테마파크, 카지노 등 고부가가치 레저 소비에도 적극적인 경향을 보여 ‘TIGER 여행레저’의 직접적인 수혜가 기대된다.

‘K-화장품’도 호재다. ‘TIGER 화장품 ETF’는 K-뷰티를 이끄는 한국 화장품 기업에 투자하는 ETF로, ‘달바 글로벌’, ‘제닉’ 등 신생 인디 브랜드(중소기업 독립 브랜드)도 편입해 ‘K-화장품’ 산업 전반에 집중 투자 가능하다.

‘서머 핫 이벤트(Summer Hot Event)’도 진행한다. 오는 22일까지 ‘TIGER 여행레저 ETF’, ‘TIGER 화장품 ETF’ 2종의 매수 조건을 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품 제공한다.

이승원 미래에셋자산운용 디지털플랫폼본부장은 “중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용은 단순한 관광 활성화 차원을 넘어 내수 소비 진작과 함께 관련 기업 주가들에게 호재로 작용할 가능성이 크다”며 “TIGER ETF를 통해 수혜가 예상되는 국내 소비 업종에 적극 투자해볼 수 있다”고 말했다.