[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본군 위안부 피해자 후원금을 횡령하는 등의 범죄로 징역형을 확정받은 윤미향 전 의원이 이번 광복절 특별사면 대상에 포함된 가운데, 윤 전 의원에게 ‘후원금을 돌려달라’며 소송을 낸 후원자 측이 특별사면을 반대한다는 입장을 밝혔다.

위안부 후원자들을 대리하는 김기윤 변호사는 11일 입장문을 통해 “윤 전 의원은 위안부 피해자 관련 후원금 등을 사적으로 유용한 혐의로 대법원에서 유죄로 확정됐고, 확정 판결 이후에도 후원금 반환에 불복해 피해 회복 조치를 거부하고 있다”고 지적했다.

이어 “윤 전 의원에 대한 사면은 위안부 후원자들의 심정을 철저히 외면하는 것”이며 “후원자들을 우롱하는 처사”라고 주장했다.

윤 전 의원은 한국정신대문제대책협의회(정대협) 후원금을 횡령한 혐의 등으로 기소돼 지난해 11월 대법원에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 확정됐다.

김 변호사는 윤 전 의원의 의혹이 제기된 2020년 9월 후원자 2명을 대리해 윤 전 의원과 정대협 등을 상대로 “후원금(120만원)을 돌려달라”며 소송을 냈다. 서울서부지법 재판부는 대법원의 유죄 판결에 따라 지난 1월 “원고들이 반환을 청구한 기부금을 모두 돌려주라”는 내용의 화해 권고 결정을 내렸다. 그러나 윤 전 의원 측이 “후원금을 돌려줄 수 없다”며 재판부에 이의 신청을 내면서 소송은 계속되고 있다. 윤 전 의원 측은 지난 4월 열린 재판에서 “받은 후원금은 모두 목적에 맞게 썼다”고 주장한 것으로 전해졌다. 대법원 판결을 부정한 것이다.

윤 전 의원은 지난 8일에도 자신의 SNS에 “억지 판결로 1심 무죄를 2심에서 유죄로 뒤집었다. 보수 언론은 제가 위안부 피해 할머니들의 조의금을 모두 가로챈 것처럼 보도했다”며 재판 결과를 인정하지 않았다. 이어 “언론이 무더기로 보도한 의혹들이 무혐의·불기소 처분되자, 이상한 것들을 모아 기소한 것이 검찰”이라며 “그러나 저는 편안하다. 욕하는 사람들이 참 불쌍하다”고 적었다.

윤 전 의원의 횡령 의혹은 이용수 할머니의 폭로로 처음 불거졌다. 이용수 할머니는 현재 90대 중반으로 건강 상태가 좋지 않은 것으로 알려졌다.

이재명 대통령은 11일 임시 국무회의를 열어 윤 전 의원 등 2188명에 대한 특별사면 안건을 의결했다.

윤 전 의원은 사면·복권이 결정된 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “고맙습니다”라고 짧게 입장을 밝혔다.